Окружной суд: жителю Эстонии придется заплатить 400 евро за комментарий в интернете

Лоосаар подал в суд исковое заявление, в котором потребовал взыскать с ответчика компенсацию морального ущерба.

Спор начался с написанного в комментариях издания Kroonika текста, который Лоосаар счел ложным фактическим утверждением. В частности, в суде рассматривалось, содержит ли комментарий утверждения, порочащие Лоосаара.

«Окружной суд согласился с истцом в том, что выражение "педофил" имеет негативное значение, а в случае его ложности также порочит человека. Не было спора о том, что на момент публикации комментария истец не был осужден за деяние сексуального характера в отношении ребенка», - пояснил суд в решении, добавив, что поэтому истец не мог быть назван педофилом на момент публикации комментария.

Комментатор: в моем понимании это было публичное обсуждение «Надо исходить из того, что речь шла не о публикации комментария в адрес Венно Лоосаара, а о том, что комментарий был написан в ответ другим комментаторам, - сказал ранее Elu24 комментатор, представлявший себя в уездном суде и первоначально выигравший дело. - На мой взгляд, это было публичное обсуждение. Поскольку в комментариях высказались граждане, обвинившие жертву и выразившие поддержку на данный момент уже осужденному за педофилию Венно Лоосаару, я взял на себя право ответить одному из комментаторов».