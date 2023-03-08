Спор между Венно Лоосааром, осужденным в 2021 году за деяние сексуального характера в отношении ребенка, и интернет-комментатором, назвавшим его педофилом до вынесения обвинительного решения, прошел через суд второй инстанции: в отличие от уездного суда, окружной суд удовлетворил иск Лоосаара и велел комментатору выплатить компенсацию в размере 400 евро.
Окружной суд: жителю Эстонии придется заплатить 400 евро за комментарий в интернете
Лоосаар подал в суд исковое заявление, в котором потребовал взыскать с ответчика компенсацию морального ущерба.
Спор начался с написанного в комментариях издания Kroonika текста, который Лоосаар счел ложным фактическим утверждением. В частности, в суде рассматривалось, содержит ли комментарий утверждения, порочащие Лоосаара.
«Окружной суд согласился с истцом в том, что выражение "педофил" имеет негативное значение, а в случае его ложности также порочит человека. Не было спора о том, что на момент публикации комментария истец не был осужден за деяние сексуального характера в отношении ребенка», - пояснил суд в решении, добавив, что поэтому истец не мог быть назван педофилом на момент публикации комментария.
Комментатор: в моем понимании это было публичное обсуждение
«Надо исходить из того, что речь шла не о публикации комментария в адрес Венно Лоосаара, а о том, что комментарий был написан в ответ другим комментаторам, - сказал ранее Elu24 комментатор, представлявший себя в уездном суде и первоначально выигравший дело. - На мой взгляд, это было публичное обсуждение. Поскольку в комментариях высказались граждане, обвинившие жертву и выразившие поддержку на данный момент уже осужденному за педофилию Венно Лоосаару, я взял на себя право ответить одному из комментаторов».
Окружной суд не согласился с тем, что признание человека педофилом и публикация комментария такого содержания на основании одного только обвинения в педофилии являются оправданными. По мнению суда, цель этого комментария заключалась не в том, чтобы способствовать публичному обсуждению, а в том, чтобы оправдать признание истца педофилом до вынесения в отношении него обвинительного решения.
Таким образом, суд пришел к выводу, что не доказано, что три утверждения, опубликованные в комментарии (включая указанное заявление о «педофиле»), отвечают действительности. Следовательно, эти три утверждения являются противоправными фактическими утверждениями.
Окружной суд также не согласился с автором комментария, что Лоосаар должен был терпеть такой комментарий как общественный деятель. «Европейский суд по правам человека в своем решении отметил, что даже если человек сам вызвал бурную общественную дискуссию своим поведением и высказываниями, общественные деятели также не должны терпеть тот факт, что их публично обвиняют в тяжких преступлениях без доказательств», - говорится в решении.
Лоосаар попросил присудить компенсацию не в виде конкретной денежной суммы, а просил суд определить справедливую компенсацию. «Поскольку комментарий ответчика был опубликован в интернете, опубликованная ответчиком недостоверная информация дошла до очень большого количества людей и ущемление прав истца является значительным. Суд также учел, что в данном случае речь идет о публикации трех ложных утверждений, причем два из них существенно оскорбляют честь и достоинство», - пояснил суд, добавив, что, с учетом предыдущей судебной практики, 400 евро считаются разумной суммой компенсации.
Расходы на производство в уездном и окружном суде должен покрыть ответчик.