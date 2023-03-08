Чтобы сбалансировать государственный бюджет в следующем году, возможно, его придется урезать примерно на миллиард евро, заявила министр финансов уходящего правительства Аннели Аккерманн.
Расходы под нож: госбюджет могут урезать сразу на миллиард евро
«Действительно, чтобы достичь баланса, постоянные расходы должны быть уменьшены на миллиард», - передает ERR слова Аккерманн о составлении нового госбюджета. Об этом она заявила в передаче «Uudis +» на радио Vikerraadio.
«Самое плохое то, что экономический спад в четвертом квартале прошлого года составил по предварительным данным четыре процента. Это показывает, что при формировании бюджета нельзя рассчитывать на экономический рост», - добавила она.
«Сформировать бюджет на следующий год и бюджетную стратегию на четыре года непросто. В ближайшие полгода предстоит принять много непростых решений», - сказала министр.
По словам Аккерманн, 6 апреля будет опубликован весенний экономический прогноз Министерства финансов, который вместе с летним экономическим прогнозом станет основой для составления нового госбюджета и четырехлетней стратегии государственного бюджета.