Грузовик столкнулся с легковушкой: тяжелое ДТП перекрыло движение

В 15.30 в Центр тревоги поступило сообщение, что на Хийумаа в деревне Кидасте на дороге Хельтермаа-Кярдла-Луйдья столкнулись легковой автомобиль Renault и грузовик Man.

По предварительной информации, один из двух человек, находившихся в легковушке, пострадал.