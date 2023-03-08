В среду, 8 марта, днем на Хийумаа столкнулись легковой автомобиль и грузовик. Движение на месте происшествия перекрыто.
Грузовик столкнулся с легковушкой: тяжелое ДТП перекрыло движение
Грузовик столкнулся с легковушкой: тяжелое ДТП перекрыло движение
В 15.30 в Центр тревоги поступило сообщение, что на Хийумаа в деревне Кидасте на дороге Хельтермаа-Кярдла-Луйдья столкнулись легковой автомобиль Renault и грузовик Man.
По предварительной информации, один из двух человек, находившихся в легковушке, пострадал.
По данным полиции, точные обстоятельства аварии еще выясняются. В настоящее время на месте происшествия работают полицейские, движение на месте аварии перекрыто и перенаправлено в объезд.
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