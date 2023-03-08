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МИД Эстонии вызвал посла Грузии

BNS
МИД Эстонии вызвал посла Грузии
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Министерство иностранных дел Эстонии.
Министерство иностранных дел Эстонии. Фото: JAANUS LENSMENT/POSTIMEES

МИД Эстонии в среду вызвал посла Грузии, чтобы выразить серьезное недовольство решением парламента Грузии одобрить закон о прозрачности иностранного влияния, так называемый «закон об иноагентах».

«Прошедший первое чтение в парламенте Грузии закон об иноагентах вызывает серьезные вопросы о перспективах демократии в Грузии. Закон отчетливо противоречит прежнему желанию правительства Грузии быстро интегрироваться в евроатлантическую сферу», - сказал глава МИД Урмас Рейнсалу.

По словам Рейнсалу, закон противоречит европейским ценностям и препятствует выполнению необходимых для получения статуса страны-кандидата в ЕС 12-ти приоритетов.

«Выполнение закона приведет к подавлению независимых СМИ и гражданского общества и осложнит осуществление эстонских проектов по сотрудничеству в сфере развития в Грузии. Мы призываем парламент Грузии ответственно оценить реальные интересы государства и отозвать законопроект. Мы также призываем правительство Грузии уважать право людей на мирные протесты», - сказал он.

Главы МИД Эстонии, Латвии и Литвы в среду также выступили с совместным заявлением о событиях в Грузии.

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