МИД Эстонии вызвал посла Грузии

«Прошедший первое чтение в парламенте Грузии закон об иноагентах вызывает серьезные вопросы о перспективах демократии в Грузии. Закон отчетливо противоречит прежнему желанию правительства Грузии быстро интегрироваться в евроатлантическую сферу», - сказал глава МИД Урмас Рейнсалу.

По словам Рейнсалу, закон противоречит европейским ценностям и препятствует выполнению необходимых для получения статуса страны-кандидата в ЕС 12-ти приоритетов.

«Выполнение закона приведет к подавлению независимых СМИ и гражданского общества и осложнит осуществление эстонских проектов по сотрудничеству в сфере развития в Грузии. Мы призываем парламент Грузии ответственно оценить реальные интересы государства и отозвать законопроект. Мы также призываем правительство Грузии уважать право людей на мирные протесты», - сказал он.