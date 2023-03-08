МИД Эстонии в среду вызвал посла Грузии, чтобы выразить серьезное недовольство решением парламента Грузии одобрить закон о прозрачности иностранного влияния, так называемый «закон об иноагентах».
МИД Эстонии вызвал посла Грузии
«Прошедший первое чтение в парламенте Грузии закон об иноагентах вызывает серьезные вопросы о перспективах демократии в Грузии. Закон отчетливо противоречит прежнему желанию правительства Грузии быстро интегрироваться в евроатлантическую сферу», - сказал глава МИД Урмас Рейнсалу.
По словам Рейнсалу, закон противоречит европейским ценностям и препятствует выполнению необходимых для получения статуса страны-кандидата в ЕС 12-ти приоритетов.
«Выполнение закона приведет к подавлению независимых СМИ и гражданского общества и осложнит осуществление эстонских проектов по сотрудничеству в сфере развития в Грузии. Мы призываем парламент Грузии ответственно оценить реальные интересы государства и отозвать законопроект. Мы также призываем правительство Грузии уважать право людей на мирные протесты», - сказал он.
Главы МИД Эстонии, Латвии и Литвы в среду также выступили с совместным заявлением о событиях в Грузии.