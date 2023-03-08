Евгений Межевой, одинокий отец из Мариуполя, теперь живет в Риге. Он один воспитывает троих детей, младшего - с восьмимесячного возраста. Ему 40 лет, однако он чувствует себя 70-летним - настолько интенсивным был его жизненный опыт с 24 февраля 2022 года. 45 дней в печально известной Еленовке - донецкой тюрьме, откуда многие не вернулись живыми, - в неведении о детях, которые в это время находились в путинском «лагере перевоспитания» недалеко от Москвы, и, может быть, самая большая борьба в жизни Жени - за детей, любовь к которым позволила отцу сделать невозможное, пишет Rus.TVNET.
Чтобы после обеда в субботу пить чай в небольшой трехкомнатной квартире в Риге, семье пришлось пройти через девять созданных Путиным кругов ада.
Евгений один растит троих детей - Матвея (13), Святославу (9) и Александру (7). Мать бросила семью, когда младшей дочери было всего восемь месяцев. Дети не могут усидеть спокойно, и гомон периодически прерывает поставленный голос отца, в котором так много тепла, что сразу же ощущается, что связь этих четырех человек нерушима.