Певкур: Европа, у нас проблема! Способность производства снарядов слишком низкая, чтобы помочь Украине

«Европа, у нас проблема! Способность производства снарядов в Европе слишком низкая, чтобы помочь Украине и пополнить запасы европейских стран. Поэтому критически важно быстро продолжать работу над инициативой Эстонии по совместной закупке одного миллиона снарядов, и выделить новые средства на это», - сказал Певкур на встрече министров.

Он добавил, что европейской оборонной промышленности следует подать однозначный сигнал: деньги есть, теперь нужно срочно найти возможности придать новую скорость производству. «Россия за день использует такое количество боеприпасов, какое Европа успевает произвести за месяц. Увеличение запасов боеприпасов - это критически важный пробел, который следует заполнить для помощи Украине и ради нашей общей безопасности», - добавил он.

Неформальная встреча министров обороны ЕС прошла в Стокгольме, ее провела Швеция, председатель ЕС. Во встрече также приняли участие министр обороны Украины Алексей Резников и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.