Министр Певкур: реформисты будут отстаивать 20% без порога, лишение неграждан права голоса, расширение полигона

– Мы будем продвигать это предложение, но с учетом реалий экономики сегодня трудно сказать, где будет установлена граница не облагаемого налогом минимума.

– Бюджет разбалансирован. За счет чего придется экономить, учитывая то, расходы на оборону будут только расти?

– На оборону все обещали 3%, но в эту сферу придется вложить еще больше. Не хватает средств на амуницию, артиллерию и разные снаряды.

– Так за счет чего все же экономить? Повышать акцизы, косвенные налоги?

– Налоговая нагрузка не может повышаться. Если мы добавим разных налогов, то предприятиям придется очень тяжело. Сейчас мы уже видим, что экономика ушла в минус, поэтому с налогами нужно быть поосторожнее.

Есть разные другие варианты увеличения доходов бюджета. Можно подумать над продажей части госпредприятий. Например, Eesti Post или Eesti Loots.

– Что насчет неграждан? Будут ли реформисты настаивать на внесении в коалиционное соглашение пункта о лишении права голоса?

– Наверняка, данный вопрос будет обсуждаться. Каков будет результат, мы не знаем. Местные выборы пройдут в октябре 2025 года. Чем раньше мы получим ответ на вопрос о негражданах, тем лучше.

– Зачем вам это нужно? Только для того, чтобы победить на выборах в Таллинне?