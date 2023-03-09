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Министр Певкур: реформисты будут отстаивать 20% без порога, лишение неграждан права голоса, расширение полигона

Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
Министр Певкур: реформисты будут отстаивать 20% без порога, лишение неграждан права голоса, расширение полигона
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  • Косвенные налоги не могут расти, предприятия на пределе
  • 700 евро без налогов для всех – не гарантировано
  • Возможна продажа части госкомпаний

Ждать ли уступок от Партии реформ по налогам и негражданам? В чем компромиссы невозможны? Что принесут переговоры с новыми партнерами по коалиции? 

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире член правления Партии реформ, министр обороны Ханно Певкур.

Выдержки из беседы:

– От чего вы не отступите на переговорах с партнерами? Много ли красных линий?

– Разумеется, некоторые красные линии есть, но пока о них все же рано говорить. Стороны присматриваются друг к другу и обсуждают общие большие темы. С завтрашнего дня начнем конкретизировать некоторые сферы: оборона, внутренние дела, налоговая политика…

– Готовы ли вы к компромиссам по налоговой политике? В этом вопросе у реформистов и соцдемов – ничего общего. Напомню, что Партия реформ намерена отменить порог в 1200 евро, установить единую налоговую ставку в 20% и безналоговый минимум в 700 евро; реформисты не поддерживают идею о налоге для богатых…

– Налоговая политика будет обсуждаться чуть позже. Тут потребуется привлечение экспертов, подсчет стоимости налоговых изменений и т.д.

– Будете ли вы отстаивать свои обещания?

– Избиратели четко поддержали нашу политику, поэтому мы будем продвигать свои обещания. Они точно лягут на стол переговоров, важно понять, как их реализовать. Единая ставка в 20% для всех (без порога в 1200 евро) – это принципиально, так как из-за порогав 1200 евро часть населения теряет 30% своей зарплаты. Речь идет о полицейских, пожарных, учителях. С этим решением мы не хотим медлить.

– А сдержите ли вы обещание о безналоговом минимуме в 700 евро для всех?

– Мы будем продвигать это предложение, но с учетом реалий экономики сегодня трудно сказать, где будет установлена граница не облагаемого налогом минимума.

– Бюджет разбалансирован. За счет чего придется экономить, учитывая то, расходы на оборону будут только расти?

– На оборону все обещали 3%, но в эту сферу придется вложить еще больше. Не хватает средств на амуницию, артиллерию и разные снаряды.

– Так за счет чего все же экономить? Повышать акцизы, косвенные налоги?

– Налоговая нагрузка не может повышаться. Если мы добавим разных налогов, то предприятиям придется очень тяжело. Сейчас мы уже видим, что экономика ушла в минус, поэтому с налогами нужно быть поосторожнее.

Есть разные другие варианты увеличения доходов бюджета. Можно подумать над продажей части госпредприятий. Например, Eesti Post или Eesti Loots.

– Что насчет неграждан? Будут ли реформисты настаивать на внесении в коалиционное соглашение пункта о лишении права голоса?

– Наверняка, данный вопрос будет обсуждаться. Каков будет результат, мы не знаем. Местные выборы пройдут в октябре 2025 года. Чем раньше мы получим ответ на вопрос о негражданах, тем лучше.

– Зачем вам это нужно? Только для того, чтобы победить на выборах в Таллинне?

– Ну, этот вопрос вынесла на повестку дня не одна Партия реформ. Статус граждан России обсуждается не только в Эстонии, но и в Латвии, Литве и других странах. Судьба неграждан будет зависеть в том числе от наших партнеров по коалиции.

– Социал-демократы против лишения неграждан права голоса, этот пункт у них вписан в предвыборную программу, и «Ээсти 200» пока не озвучивала своих намерений оставить неграждан без права голоса на местных выборах…

– Мы должны узнать мнение партнеров. Конечно, у соцдемов в программе что-то такое есть, но некоторые члены СДПЭ, с которыми мы уже говорили на эту тему, не исключают возможность пересмотра своей позиции.

– По вашей оценке, неграждане сделают опасный, неправильный выбор, если им оставить право голоса?

– Вопрос не в этом. Все упирается в плоскость безопасности. Мы вынуждены пойти на такую меру. Конечно, там очень много правовых нюансов. Даже если неграждан лишат права голоса, согласно Европейской хартии местного самоуправления регионов, их нельзя будет полностью отстранить от решения муниципальных вопросов. Допускаются лишь временные исключения. Решению должен предшествовать глубокий юридический анализ.

– То есть, Партия реформ будет настаивать как минимум на приостановке права голоса неграждан?

– Эстония – это страна, которая соблюдает Конституцию; ее невозможно игнорировать. Мнение канцлера юстиции будет определяющим.

– Чем аукнется Ида-Вирумаа выбор в пользу несистемных кандидатов?

– Изначально было очевидно, что Стальнухин получит много голосов. Результат Крылова-Петерсона я объясняю его посланиями в адрес Украины, Путина. По-моему, это часть информационной операции. Все члены будущего правительство должны серьезно относиться к произошедшему, бывать в регионе и обеспечить возможность адекватного информирования населения о ситуации в мире.

– Речь не идет о закручивании гаек?

– Нет, что вы! Если закручивать гайки, то люди пойдут протестовать и крыловы-петерсоны будут получать их протестные голоса.

– Готовы ли вы отдать портфель министра образования Кристине Каллас? Она давно идет к этой цели и не скрывает амбиций…

– Все портфели будут обсуждаться в последний день переговоров.

– На что вообще могут рассчитывать ваши младшие партнеры по коалиции? Им остается только соглашаться с Партией реформ?

– Партия «Ээсти 200» показала убедительный результат на выборах, получив 14 мест в парламенте. В коалиции всем партнерам должно быть комфортно.

– Горячая предвыборная тема – расширение полигона Нурсипалу. Что вы намерены с этим делать?

– Конечно, мы будем это обсуждать с нашими партнерами по коалиции. У нас есть варианты, которые мы готовы предложить жителям в качестве компенсации. Завтра обсудим и будем комментировать.

– Полигон в любом случае будет расширяться? Вопрос упирается в договоренности с местными жителями и размер компенсаций?

– У нас нет другого выхода.

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: ждать ли уступок от реформистов по налогам и негражданам? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / iBlues
Студия Postimees: ждать ли уступок от реформистов по налогам и негражданам? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / iBlues Фото: Konstantin Sednev
  • От чего реформисты не отступят на переговорах с партнерами? Много ли красных линий?
  • Готова ли Партия реформ к компромиссам по налоговой политике? Ждет ли Эстонию повышение акцизов?
  • Будут ли реформисты настаивать на внесении пункта о лишении права голоса неграждан в коалиционное соглашение?
  • Чем аукнется Ида-Вирумаа выбор в пользу несистемных кандидатов?
  • За счет чего реформисты намерены экономить, чтобы восстановить баланс в госбюджете? 
  • Когда прояснится судьба полигона Нурсипалу?

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / iBlues 

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