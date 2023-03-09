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Студия Postimees: ждать ли уступок от реформистов по налогам и негражданам?

11:00
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
Студия Postimees: ждать ли уступок от реформистов по налогам и негражданам?
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Сегодня продолжатся консультации о формировании нового правительства во главе с Партией реформ. В чем реформисты готовы уступить партнерам по коалиции, а где компромиссы невозможны?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире участник переговоров, член правления Партии реформ, министр обороны Ханно Певкур. Смотрите интервью в 11:00!

  • От чего реформисты не отступят на переговорах с партнерами? Много ли красных линий?
  • Готова ли Партия реформ к компромиссам по налоговой политике? Ждет ли Эстонию повышение акцизов?
  • Будут ли реформисты настаивать на внесении пункта о лишении права голоса неграждан в коалиционное соглашение?
  • Чем аукнется Ида-Вирумаа выбор в пользу несистемных кандидатов?
  • За счет чего реформисты намерены экономить, чтобы восстановить баланс в госбюджете? 
  • Когда прояснится судьба полигона Нурсипалу?
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