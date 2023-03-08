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Фото ⟩ Коварный участок дороги: очередной грузовик вылетел в кювет

rus.postimees.ee
Коварный участок дороги: очередной грузовик вылетел в кювет
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Место ДТП.
Место ДТП. Фото: Averi Umbleja

В среду, 8 марта, рано утром в поселке Миссо в Вырумаа заметили, что с шоссе съехал грузовик.

Грузовик ехал со стороны Риги в сторону Лухамаа. «Водитель не пострадал и помог водителю эвакуатора, - рассказал один из местных жителей. - Вероятно, в момент аварии дорога не была расчищена, поскольку рядом с грузовиком был сугроб».

Помощь стражей порядка в данном случае не потребовалась.

В Миссо в этом месте уже были аварии с участием грузовиков. Самая опасная авария там произошла в январе прошлого года, когда полностью загруженный бензовоз съехал в кювет.

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