В среду, 8 марта, рано утром в поселке Миссо в Вырумаа заметили, что с шоссе съехал грузовик.
Фото ⟩ Коварный участок дороги: очередной грузовик вылетел в кювет
Коварный участок дороги: очередной грузовик вылетел в кювет
Грузовик ехал со стороны Риги в сторону Лухамаа. «Водитель не пострадал и помог водителю эвакуатора, - рассказал один из местных жителей. - Вероятно, в момент аварии дорога не была расчищена, поскольку рядом с грузовиком был сугроб».
Помощь стражей порядка в данном случае не потребовалась.
В Миссо в этом месте уже были аварии с участием грузовиков. Самая опасная авария там произошла в январе прошлого года, когда полностью загруженный бензовоз съехал в кювет.