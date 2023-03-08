Фото ⟩ Коварный участок дороги: очередной грузовик вылетел в кювет

Грузовик ехал со стороны Риги в сторону Лухамаа. «Водитель не пострадал и помог водителю эвакуатора, - рассказал один из местных жителей. - Вероятно, в момент аварии дорога не была расчищена, поскольку рядом с грузовиком был сугроб».