Не ждем, а готовимся: Силы обороны начали складировать заграждения по всей Эстонии

Об этом BNS сообщила пресс-служба Генерального штаба Сил обороны, отметив, что заграждения, в том числе, изготовленные из бетона надолбы, будут складированы в разных регионах Эстонии в сотрудничестве с местными самоуправлениями, Департаментом полиции и погранохраны, Спасательным департаментом, Центром управления государственными лесами (RMK) и Департаментом транспорта.

Кроме того, Силы обороны свяжутся отдельно с каждым землевладельцем, собственность которого непосредственно затронет складирование заграждений.

В процессе будет учтено, чтобы заграждения как можно меньше мешали повседневной жизни, но также и то, что оттуда их можно было бы быстро забрать и использовать в случае необходимости. Транспортировку средств будут осуществлять Силы обороны и гражданские партнеры Сил обороны.

«Складирование блокирующих элементов является заранее запланированным мероприятием, которое сегодня возможно благодаря тому, что необходимые элементы были закуплены в достаточном количестве и их можно постоянно заранее сложить в необходимых местах. При этом заверяю, что непосредственная военная опасность Эстонии не угрожает, и Силы обороны хотят сделать все, чтобы она оставалась такой же», - сказал командир инженерного отделения штаба дивизии Сил обороны подполковник Айнар Афанасьев.