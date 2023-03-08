В многоквартирном доме вспыхнул пожар: жильцов эвакуировали

Возгорание произошло в котельной в подвале трехэтажного жилого дома на улице Веэ.

Пресс-секретарь Лыунаского спасательного центра Марек Кийк сказал, что если обычно дрова и хранились там в отдельном помещении, то на этот раз они были помещены для сушки как сверху котла, так и между стеной и котлом.

Пока неизвестно, почему именно загорелись дрова. Однако, по словам пресс-секретаря, ясно, что ничего нельзя хранить или сушить рядом с топками. «Из-за этого может вспыхнуть пожар», - сказал он.