Сегодня, 8 марта, в 16.22 в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре в многоквартирном доме в поселке Хуммули в волости Тырва.
В многоквартирном доме вспыхнул пожар: жильцов эвакуировали
В многоквартирном доме вспыхнул пожар: жильцов эвакуировали
Возгорание произошло в котельной в подвале трехэтажного жилого дома на улице Веэ.
Пресс-секретарь Лыунаского спасательного центра Марек Кийк сказал, что если обычно дрова и хранились там в отдельном помещении, то на этот раз они были помещены для сушки как сверху котла, так и между стеной и котлом.
Пока неизвестно, почему именно загорелись дрова. Однако, по словам пресс-секретаря, ясно, что ничего нельзя хранить или сушить рядом с топками. «Из-за этого может вспыхнуть пожар», - сказал он.
Жильцов дома эвакуировали. К счастью, никто не пострадал. «Сейчас уже все в порядке. Спасатели до сих пор на месте, но в целом инцидент разрешен», - сказал он около 17.20.
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