Более миллиона украинских беженцев нашли работу в ЕС

Об этом сообщила Европейская комиссия в среду, 8 марта, на пресс-конференции, посвященной годовщине принятия специальной директивы о временной защите для украинцев, спасающихся от войны, передает DW.

В отличие от других категорий беженцев, доступ к рынку труда для украинцев беспрепятственный, подчеркнул вице-председатель Еврокомиссии Маргаритис Шинас.

В общей сложности в Евросоюз с начала полномасштабного российского вторжения въехали 16 млн украинцев. Из них 11 млн впоследствии вернулись на родину, еще 1 млн граждан, бежавших из Украины продолжили свой путь в США, Канаду, Великобританию и другие страны, сообщила еврокомиссар по внутренней политике Илва Йоханссон. Она указала, что те, кто вернулся в Украину, приняли это решение в связи со своими обязательствами на родине, стремлением защищать страну, воссоединиться с семьей, продолжать бизнес и участвовать в жизни Украины.

Больше половины детей из Украины не учатся в школах ЕС