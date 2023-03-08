«Новости в 7» за 8 марта: где взять миллиард евро, время доступных авиаперелетов заканчивается, как подготовиться к трудовой карьере и что важно для женщин?

Дорогие наши зрительницы! Поздравляем вас с Международным Женским днем!

Сегодня в выпуске:

- Первый раунд переговоров о создании правящей коалиции делегации партий начали с самого сложного вопроса - финансовых возможностей бюджета, который как оказалось, нужно сокращать на миллиард евро. О целях участников будущего правительства и ожиданиях от него жителей столицы - в нашем репортажа

- Новости Эстонии: военные выбирают новые снайперские винтовки, ситуация на рынке новых квартир вызывает опасения и как садоводам избежать покупки зараженных семян

- Эпоха доступных авиабилетов уходит в прошлое? Повышение сборов в столичном аэропорту уже привело к уходу ряда бюджетных авиакомпаний, что будет дальше?

- Рынок вакансий в нашей стране продолжает сжиматься. Что делать выпускникам ВУЗов, как лучше подготовиться к началу трудовой карьеры и какие возможности существуют для запуска собственного бизнеса?

- С миру по нитке: власти Грузии жестоко разгоняют протесты по поводу принятия закона об иноагентах, за что британские антимонархисты освистали короля Карла Третьего и если куры не летают, то могут ли они заниматься экстремальными видами спорта?

- Традиция Международного Женского дня когда-то начиналась с борьбы прекрасной половины человечества за свои права. Все ли с этим хорошо в Эстонии и каким, по мнению наших коллег, должен быть идеальный в этом отношении мир?