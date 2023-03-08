Об этом и не только — в тележурнале «Новости в 7» на Канале7. Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 8 марта: где взять миллиард евро, время доступных авиаперелетов заканчивается, как подготовиться к трудовой карьере и что важно для женщин?
Дорогие наши зрительницы! Поздравляем вас с Международным Женским днем!
Сегодня в выпуске:
- Первый раунд переговоров о создании правящей коалиции делегации партий начали с самого сложного вопроса - финансовых возможностей бюджета, который как оказалось, нужно сокращать на миллиард евро. О целях участников будущего правительства и ожиданиях от него жителей столицы - в нашем репортажа
- Новости Эстонии: военные выбирают новые снайперские винтовки, ситуация на рынке новых квартир вызывает опасения и как садоводам избежать покупки зараженных семян
- Эпоха доступных авиабилетов уходит в прошлое? Повышение сборов в столичном аэропорту уже привело к уходу ряда бюджетных авиакомпаний, что будет дальше?
- Рынок вакансий в нашей стране продолжает сжиматься. Что делать выпускникам ВУЗов, как лучше подготовиться к началу трудовой карьеры и какие возможности существуют для запуска собственного бизнеса?
- С миру по нитке: власти Грузии жестоко разгоняют протесты по поводу принятия закона об иноагентах, за что британские антимонархисты освистали короля Карла Третьего и если куры не летают, то могут ли они заниматься экстремальными видами спорта?
- Традиция Международного Женского дня когда-то начиналась с борьбы прекрасной половины человечества за свои права. Все ли с этим хорошо в Эстонии и каким, по мнению наших коллег, должен быть идеальный в этом отношении мир?
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 8 марта.