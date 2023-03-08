Во вторник, 7 марта, в возрасте 94 лет (23.09.1928 – 07.03.2023) ушел из жизни экс-министр здравоохранения, онколог Вяйно Рятспеп.
Умер онколог и основатель Эстонского ракового союза Вяйно Рятсеп
Об этом сообщил портал новостей вещания, напомнив, что Вяйно Рятспеп - один из выдающихся деятелей эстонской медицины: он стоял у истоков создания системы здравоохранения и системы онкологической помощи.
В 1953-1974 годах Рятспеп занимал должность хирурга-онколога, заведующего отделением и лечением в Республиканском Таллиннском онкологическом диспансере. В 1974-1990 годах - руководителя отделением Института экспериментальной и клинической медицины, а в 1976-1983 годах он работал профессором кафедры общей хирургии и кафедры радиологии и онкологии Тартуского университета.
В 1992 году под его началом был основан Эстонский раковый союз. Много лет Рятсеп был президентом союза. С 1975 по 1988 год Рятспеп занимал пост министра здравоохранения Эстонской ССР.