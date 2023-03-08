Умер онколог и основатель Эстонского ракового союза Вяйно Рятсеп

Об этом сообщил портал новостей вещания, напомнив, что Вяйно Рятспеп - один из выдающихся деятелей эстонской медицины: он стоял у истоков создания системы здравоохранения и системы онкологической помощи.

В 1953-1974 годах Рятспеп занимал должность хирурга-онколога, заведующего отделением и лечением в Республиканском Таллиннском онкологическом диспансере. В 1974-1990 годах - руководителя отделением Института экспериментальной и клинической медицины, а в 1976-1983 годах он работал профессором кафедры общей хирургии и кафедры радиологии и онкологии Тартуского университета.