Сегодня, 8 марта, президент Алар Карис провозгласил восемь новых законов. Один из законов лишил граждан России и серопаспортников права носить оружие.
Президент Эстонии провозгласил восемь новых законов: граждан РФ и серопаспортников лишили одного права
Карис провозгласил законы, касающиеся создание Государственного флота, применения и порядка выдачи разрешений на оружие, ставок штрафов за проступки в финансовой сфере и порядка выдачи разрешений в области охраны окружающей среды. Провозглашенные законы также касаются сбора данных земельного кадастра, общеевропейского персонального пенсионного продукта (PEPP) и изменения неподходящих географических названий.
Оружие не для всех
Согласно закону о внесении изменений в Закон об оружии и другим связанным с ним законам, ходатайствовать о разрешении на владение огнестрельным оружием может только иностранец, хорошо владеющий эстонским языком, поскольку отныне экзамен будет полностью проводиться на эстонском языке.
Закон также дополняет основания для отказа в выдаче разрешения на оружие и предусматривает, среди прочего, что лицо, совершившее определенное тяжкое преступление, никогда не получит разрешение на оружие.
Теперь разрешения на ношение оружия в Эстонии будут выдаваться только гражданам ЕС и государств-членов НАТО, имеющим вид на жительство в Эстонии или находящиеся в Эстонии на основании права на проживание.
Разрешения, выданные лицам с неопределенным гражданством, действительны до даты, указанной в разрешении, т.е. максимум пять лет. Разрешения для других иностранцев действительны в течение одного года.
Закон также устанавливает возможность выплаты компенсации самоуправлениям, на территории которых находится полигон Сил обороны и Кайтселийта или которым приходится терпеть шум, вибрацию и повышенную транспортную нагрузку, связанные с полигонами. Департаменту полиции и погранохраны и КаПо будет предоставлено право обращаться со взрывчатыми веществами, а количество используемого ими оружия будет расширено.
Новый Закон об оружии вступит в силу с 15 марта.
Другие изменения
Поправки, внесенные в Закон о безопасности мореплавания, связаны с созданием Государственного флота, обучением лоцманов и строительством нового СПГ-терминала в порту Пакринеэме. Цель поправок – при необходимости обеспечить судну, поставляющему СПГ, возможность входа в новый порт Пакринеэме и СПГ-терминал для отгрузки газа.
Президент также провозгласил инициированный правительством Закон о внесении изменений в Закон об аудиторской деятельности, Закон о предотвращении и разрешении финансового кризиса и в другие законы (реформа наказаний за проступок в финансовом секторе, наказания, проистекающие из законодательства ЕС) (111 SE), призванный привести законы в соответствие с требованиями, проистекающими из права ЕС, и позволить применять в Эстонии максимальные ставки денежных санкций, установленные в правовых актах ЕС. Поправки вступят в силу 1 ноября.
Карис провозгласил также инициированный правительством Закон о внесении изменений в Закон об общей части Экологического кодекса и в другие законы, призванный упорядочить систему природоохранных разрешений, регулирующих использование окружающей среды.
Президент огласил также поправки положения, касающиеся Закона об охоте: в дальнейшем использование содержащих свинец боеприпасов вблизи водно-болотистых территорий будет ограничено. Были уточнены формулировки, касающиеся выдачи разрешений на охоту на лося, благородного оленя, кабана и косулю, так как принципы закона часто нарушались.
Карис в среду также провозгласил инициированный правительством Закон о внесении изменений в Закон о земельном кадастре, Закон о вещном праве и в другие законы, призванный обеспечить достоверные данные собственности, чтобы защитить права владельцев земли, в т. ч. обеспечить справедливые налоговые льготы и освобождение от уплаты налога, а также упростить оборот недвижимости.
Президент также провозгласил инициированный правительством Закон о внесении изменений в Закон о топонимах и в Закон о пространственных данных, согласно которому в случае, если местное самоуправление отказывается изменить топоним, не соответствующий истории и культуре Эстонии, в будущем это сможет делать министр государственного управления, опираясь на мнение совета по топонимам.