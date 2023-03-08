Президент Эстонии провозгласил восемь новых законов: граждан РФ и серопаспортников лишили одного права

Карис провозгласил законы, касающиеся создание Государственного флота, применения и порядка выдачи разрешений на оружие, ставок штрафов за проступки в финансовой сфере и порядка выдачи разрешений в области охраны окружающей среды. Провозглашенные законы также касаются сбора данных земельного кадастра, общеевропейского персонального пенсионного продукта (PEPP) и изменения неподходящих географических названий.

Оружие не для всех

Согласно закону о внесении изменений в Закон об оружии и другим связанным с ним законам, ходатайствовать о разрешении на владение огнестрельным оружием может только иностранец, хорошо владеющий эстонским языком, поскольку отныне экзамен будет полностью проводиться на эстонском языке.

Закон также дополняет основания для отказа в выдаче разрешения на оружие и предусматривает, среди прочего, что лицо, совершившее определенное тяжкое преступление, никогда не получит разрешение на оружие.

Теперь разрешения на ношение оружия в Эстонии будут выдаваться только гражданам ЕС и государств-членов НАТО, имеющим вид на жительство в Эстонии или находящиеся в Эстонии на основании права на проживание.

Разрешения, выданные лицам с неопределенным гражданством, действительны до даты, указанной в разрешении, т.е. максимум пять лет. Разрешения для других иностранцев действительны в течение одного года.