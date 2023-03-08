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Чем займутся не переизбранные члены Рийгикогу – кто разгребает шкафы, кто пишет книгу, кто уходит на пенсию...​

Список!
Мейнхард Пулк Тийна Лаура Киммель
Чем займутся не переизбранные члены Рийгикогу – кто разгребает шкафы, кто пишет книгу, кто уходит на пенсию...​
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Фото: Mihkel Maripuu

Политики, которые вот-вот потеряют места в Рийгикогу, которым избиратели не помогли туда вернуться, условно делятся на две категории: одни не представляют, что они теперь будут делать, и, быть может, прибираются у себя дома, а другие уже нашли другую работу себе по нраву, или уходят на пенсию.

Партия реформ

Ынне Пиллак не намерена завязывать политикой. «Места в Рийгикогоу занимают и освобождают, но страна по-прежнему в моем сердце. Я сейчас как раз пишу премьер-министру свои идеи, как сделать семейные пособия более справедливыми», – сказала она и добавила, что пока не будет сформировано новое правительство, он планирует просто отдыхать с детьми. Пиллак в настоящее время занимает второе место в общем избирательном списке после Майта Клаассена, а это означает, что ее шансы пройти в парламент в качестве замещающего члена относительно неплохие. «Но мудрый человек не спешит, так что посмотрим, что будет» – заключила она.

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