Чем займутся не переизбранные члены Рийгикогу – кто разгребает шкафы, кто пишет книгу, кто уходит на пенсию...​

Партия реформ

Ынне Пиллак не намерена завязывать политикой. «Места в Рийгикогоу занимают и освобождают, но страна по-прежнему в моем сердце. Я сейчас как раз пишу премьер-министру свои идеи, как сделать семейные пособия более справедливыми», – сказала она и добавила, что пока не будет сформировано новое правительство, он планирует просто отдыхать с детьми. Пиллак в настоящее время занимает второе место в общем избирательном списке после Майта Клаассена, а это означает, что ее шансы пройти в парламент в качестве замещающего члена относительно неплохие. «Но мудрый человек не спешит, так что посмотрим, что будет» – заключила она.