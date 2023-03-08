Политики, которые вот-вот потеряют места в Рийгикогу, которым избиратели не помогли туда вернуться, условно делятся на две категории: одни не представляют, что они теперь будут делать, и, быть может, прибираются у себя дома, а другие уже нашли другую работу себе по нраву, или уходят на пенсию.
Для подписчиков
Чем займутся не переизбранные члены Рийгикогу – кто разгребает шкафы, кто пишет книгу, кто уходит на пенсию...
Список!
Чем займутся не переизбранные члены Рийгикогу – кто разгребает шкафы, кто пишет книгу, кто уходит на пенсию...