Хвастался, что украл много денег в Эстонии: умер российский миллиардер Сергей Гришин

По данным Baza, около месяца назад российский бизнесмен был госпитализирован с нарушением мозгового кровообращения и скончался 6 марта.

Сергей Гришин родился в Москве 21 июня 1966 года. В 1987 году будущий миллиардер закончил Московский институт электронной техники. Получив диплом физика, занялся предпринимательской деятельностью.

В 1994 году он вместе с партнерами Андреем и Дмитрием Суздальцевыми купил банк «Лубянка». Потом его переименовали в «РосЕвроБанк». Гришин вместе с ними также создал несколько компаний, которые занимались в том числе девелопментом и логистикой.

Гришин известен тем, что продал свой особняк в Санта-Барбаре британскому принцу Гарри и его супруге Меган Маркл за 15 миллионов долларов.

Гришин и Эстония

Гришин хвастался, что он украл много денег в Эстонии и в России с помощью популярной в 90-х схемы с поддельными авизо. Он тогда утверждал, что придумал ее именно он.

«Я украл очень много в Эстонии и России. Это была самая крупная схема мошенничества, поскольку никто не знал точно, сколько денег украдено. Я нашел нужных людей в Центробанке РФ и в эстонских банках», - рассказал он.

Гришин пояснил, что изготавливал дубликат авизо от имени эстонских банков, поскольку оригинал якобы потеряли, и ставил в документе ту сумму, которую ему хотелось. Также он раскрыл секрет одной схемы со специальной ручкой для выписывания чеков, чернила которой можно было стереть и заменить любую сумму на нужную.