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Фото ⟩ Дорога как каток: на шоссе Таллинн-Тарту несколько машин вылетели в кювет

Тийт Рейнберг
Дорога как каток: на шоссе Таллинн-Тарту несколько машин вылетели в кювет
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Сегодня, 8 марта, вечером в деревне Кясуконна на шоссе Таллинн-Тарту съехал с дороги грузовик.

Водитель грузовика на месте происшествия объяснил, что дорога неожиданно стала скользкой, поэтому поездка закончилась в кювете. Через мгновение в кювет в километре от того места в сторону Мяо съехала легковая машина.

Водитель, ехавший в то же самое время по шоссе Таллинн-Тарту, рассказал Järva Teataja, что на данном участке дорога очень скользкая. «Осадков не было, но температура очень быстро упала, - пояснил он. - Примерно через десять минут после этих аварий по дороге проехала машина дорожного обслуживания, и сейчас гололеда нет».

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