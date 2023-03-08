Фото ⟩ Дорога как каток: на шоссе Таллинн-Тарту несколько машин вылетели в кювет

Водитель грузовика на месте происшествия объяснил, что дорога неожиданно стала скользкой, поэтому поездка закончилась в кювете. Через мгновение в кювет в километре от того места в сторону Мяо съехала легковая машина.

Водитель, ехавший в то же самое время по шоссе Таллинн-Тарту, рассказал Järva Teataja, что на данном участке дорога очень скользкая. «Осадков не было, но температура очень быстро упала, - пояснил он. - Примерно через десять минут после этих аварий по дороге проехала машина дорожного обслуживания, и сейчас гололеда нет».