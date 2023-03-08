В среду, 8 марта, путь в Украину начали первые автомобили, которые по дорогам Латвии больше не будут водить их бывшие владельцы - пьяные водители, сообщает Rus.TVNET со ссылкой на Службу госдоходов Латвии (СГД).
Фото ⟩ В Украину отправляются первые конфискованные у пьяных водителей машины
Восемь автомобилей переданы в руки общества Agendum, которое дальше доставит их туда, где они нужны больше всего - в армейские части Минобороны Украины, Винницкую региональную клиническую больницу и территориальное медобъединение Купянского совета.
«Twitter-конвой», или Рейнис Познякс, который с первых месяцев войны поставляет в Украину пожертвованные жителями Латвии машины, помогая армии Украины в войне против России, сообщил в Twitter, что один из пьяных водителей будет искупать «не только алкогольную, но и идеологическую карму» - в салоне машины был флаг России.
Mēs cenšamies neatpalikt. Ceļš caur mūsu garažu uz Ukrainu sākas jau šodien. Viens auto dosies izpirk ne tikai alko bet arī ideoloģisko karmu. #StandWithUkraine https://t.co/uKRb61Zo1R pic.twitter.com/goBFJxT7Gq— UkReinis Pozņaks (@poznaks) March 8, 2023
Кроме того, Познякс отметил, что, несмотря на то, что мы помогаем Украине, поставляя ей автомобили, нельзя забывать, что они были конфискованы за езду в пьяном виде.
Latvijas ceļos nesprāgušie «kamikadzes droni». Šie nav pat 5% no visiem konfiscētajiem. Cik vēl ir nepieķerto? Ir forši palīdzēt Ukrainai, bet tas potenciālo slepkavu daudzums uz ceļiem ir reāli biedējošs. 1,5 + promiles. pic.twitter.com/ekSiKukfkS— UkReinis Pozņaks (@poznaks) March 8, 2023
«Помогать Украине - это хорошо, но количество потенциальных убийц на дорогах реально пугает», - написал он.