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Фото ⟩ В Украину отправляются первые конфискованные у пьяных водителей машины

TVNET rus.tvnet.lv
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В Украину отправляются первые конфискованные у пьяных водителей машины
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В Украину отправляются первые конфискованные у пьяных водителей машины
В Украину отправляются первые конфискованные у пьяных водителей машины Фото: Valsts ieņēmumu dienests

В среду, 8 марта, путь в Украину начали первые автомобили, которые по дорогам Латвии больше не будут водить их бывшие владельцы - пьяные водители, сообщает Rus.TVNET со ссылкой на Службу госдоходов Латвии (СГД).

Восемь автомобилей переданы в руки общества Agendum, которое дальше доставит их туда, где они нужны больше всего - в армейские части Минобороны Украины, Винницкую региональную клиническую больницу и территориальное медобъединение Купянского совета.

«Twitter-конвой», или Рейнис Познякс, который с первых месяцев войны поставляет в Украину пожертвованные жителями Латвии машины, помогая армии Украины в войне против России, сообщил в Twitter, что один из пьяных водителей будет искупать «не только алкогольную, но и идеологическую карму» - в салоне машины был флаг России.

Кроме того, Познякс отметил, что, несмотря на то, что мы помогаем Украине, поставляя ей автомобили, нельзя забывать, что они были конфискованы за езду в пьяном виде.

«Помогать Украине - это хорошо, но количество потенциальных убийц на дорогах реально пугает», - написал он.

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