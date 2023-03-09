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ВИДЕО ⟩ Снег в торговом зале, распитие алкоголя и даже смерть: в чем обвиняют российский магазин Mere в Ласнамяэ

Kuuuurija
Снег в торговом зале, распитие алкоголя и даже смерть: в чем обвиняют российский магазин Mere в Ласнамяэ
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Магазин Mere.
Магазин Mere. Фото: Kuvatõmmis Kuuuurijast

В сегодняшней передаче Kuuuurija мы поговорим с женщиной, которая пошла работать в ласнамяэский магазин Mere, где условия труда были настолько плохими, что она буквально умирала на работе.

Магазин Mere, расположенный в Ласнамяэ, привлек к себе всеобщее внимание прошлой осенью, когда стало известно, что в нем якобы продают товары из России и Белоруссии.

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