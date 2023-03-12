В жизни уникального Парка животных в Пяйте, Ида-Вирумаа, произошло чудо. За два месяца его владельцам удалось собрать 50 000 евро и выкупить козью ферму со всеми угодьями, что значительно расширяет возможности принимать нуждающихся в помощи крупных домашних и диких животных со всей Эстонии. К сожалению, другого центра экстренной помощи животным, попавшим в беду, у нас в стране пока нет.
Ида-Вирумаа: более ста пятидесяти больных животных нашли новый дом
Хозяйка пяйтеского центра помощи животным Ксения Клочкова умело раскалывает лед в больших и маленьких поилках, кого-то мимоходом треплет по голове, кого-то чешет за ухом, а от раскладываемых охапок сена идет сладковатый мятный запах лета. Она с радостью и проворством управляется с утренней кормежкой и уборкой, но вот новоприбывшие волонтеры такой радости не испытывают.
Ноев ковчег экстренной помощи
«Звонят, просятся в помощники, но я пытаюсь с первой минуты рассказать, насколько трудна наша работа. Не верят. Приходят. И разочаровываются, - смеется Ксения. - Зимой каждый день приходится разбивать в поилках лед, сено тюками носим, кормим, осматриваем, перевязываем, обрабатываем гнойные раны, а главное - с утра до вечера убираем вольеры и загоны от испражнений».
Сегодня в парке находится более ста пятидесяти самых разнообразных диких и домашних животных: лисы, овцы, ламы, лошади, еноты, коровы, совы, свиньи, козлята, ослики, косули, ежи, белки, не считая собак и кошек. Всех их объединяет одно - они нуждаются в помощи и защите. Не бывает дня, чтобы в Пяйте не раздавался тревожный звонок, не приходило сообщение в социальной сети или полное отчаянья СМС.
О попавших в беду животных сообщают не только жители, но и местные чиновники. В Ида-Вирумаа нет, пожалуй, самоуправления, где бы не знали телефон пяйтеского Парка животных. Сотрудники городских и волостных управ давно привыкли к тому, что Ксения и ее команда всегда готовы прийти на помощь.
«И ночью, и в выходные дни все равно везут всех к нам. Номинально мы работаем как центр передержки, но по факту, если зверушку девать некуда, оставляем у себя. Можно с уверенностью сказать, что почти все травмированные дикие и домашние животные стекаются к нам, - разъясняет специфику своей организации Ксения. - У нас катастрофически не хватало места, поэтому мы так обрадовались возможности расширить территорию».
С миру по нитке
Известие о возможности приобрести бывшую козью ферму было для сотрудников Парка животных неожиданностью, хотя с хозяином фермы Ксения была знакома давно. Когда-то она, переехав из Таллинна в Ида-Вирумаа, более четырех лет своей сельской жизни посвятила ферме Конью. Потом обстоятельства изменились, и только в конце осени 2022 года Ксения от подруги узнала, что обанкротившаяся ферма продается. Известие о банкротстве расстроило Ксению, но она решилась на неожиданный для себя шаг – пойти по миру с протянутой рукой.
«50 000 евро – для меня сумма очень большая, но я набралась смелости и, позвонив хорошо мне знакомому собственнику фермы, попросила убрать объявление о продаже и сказала, что я готова собрать деньги и купить ее, - вспоминает Ксения. – Да, мне было страшно. Я не привыкла просить денег ни на что другое кроме корма животным, медикаментов или на выкуп лошадей с живодерни, а вот на приобретение целой фермы… А вдруг не поймут?».
Но опасения были напрасны. Люди поверили, поддержали и приняли активнейшее участие по сбору денег на покупку нового дома для животных.
В сборе 50 000 евро приняли участия жители со всей Эстонии, среди которых были подростки, люди среднего возраста и пенсионеры, коммерческие и государственные организации, гостиницы, школы и детские сады. Подходил срок выкупа недвижимости, и вот - деньги собраны! Это, по словам Ксении, стало настоящим рождественским чудом.
Лоси и медведи, в очередь!
Теперь в распоряжении пяйтеского парка оказалось, в общей сложности, около 45 гектаров земли и строение площадью 250 квадратных метров, которое идеально подходит для обустройства в нем загонов для животных. В зимний период травмированные и выздоравливающие особенно нуждаются в теплом сухом помещении.
Но понятное дело, что покупкой дело не кончилось. Ксения рассказывает о следующих, уже намеченных трех этапах. Первым делом, по ее мнению, необходимо полностью заменить отопительную систему и подготовить помещение для кошачьего карантина и вольеры для собак. На втором этапе планируется оборудование манежа под открытым небом, в котором можно будет заняться перевоспитанием и реабилитацией лошадей и собак.
И заключительный, третий этап – создание теплой конюшни и боксов для диких животных, чтобы никто не мог их беспокоить во время лечения и выздоровления. Тогда можно будет оказывать помощь взрослым лосям и даже медведям.
«Пока мы крупными дикими животными не занимаемся. Мы не можем привезти к нам раненого лося или медведя, у нас еще нет таких условий. Для этого нужен специализированный центр с возможностью оказания им помощи и последующей реабилитации, а для этого - специальное, большое и дорогое оборудование. Теперь, после покупки фермы, именно это стало нашей задачей, и я думаю, что все получится», - мечтает Ксения.
Маасика и ее друзья
В отличие от лосей и медведей, лошадям и коровам коллектив парка помогает активно и давно. Несмотря на то, что эти крупные животные вполне себе домашние, они тоже могут попасть в беду. Например, первая корова по кличке Маасика появилась в Пяйте потому, что ее хозяйка из-за возраста больше была не в силах содержать животное, а отправить ее на мясокомбинат сердобольная женщина не могла. Маасика замечательно прижилась в семье овец, свиней, ослов, лам, косуль и 28 лошадей. Случается, что домашние животные попадают сюда с хуторов, хозяева которых умерли. По сути, судьба таких животных одна – мясокомбинат. Но благодаря любителям животных, они попадают в Пяйте и продолжают жить, радуя детей и взрослых.
Даже непрофессионалу заметно, что лошади очень отличаются по своим физическим данным. Разгадка проста. Семь лошадей имеют своих персональных хозяев и в парке являются лишь постояльцами, а не нуждающимися в помощи или спасении. А вот двадцать одна лошадь принадлежит парку.
Большинство из них – это спасенные от забоя животные, а очень маленькая их часть приобретена, чтобы катать детей на ярмарках и зарабатывать этим на содержание парка, покупку сена, на медицинскую помощь пострадавшим животным.
Спасенные лошади чаще всего поступают от спортсменов. Они травмированы, а люди редко берут себе лошадь-инвалида. Содержание такого животного в городских условиях ежемесячно обходится в 300 евро.
Покалеченных лечим, умирающих спасаем
Ксения показывает своих выздоравливающих, перебинтованных питомцев. Из ее рассказа становится ясно, что с ветеринаром им очень повезло. Будучи хирургом-ортопедом, Антон давно и успешно сотрудничает с их Парком животных. Как и подобает настоящему доктору, он никогда не остается безучастным к просьбам, и в любое время готов облегчить страдание четвероногого пациента. При этом нередки случаи, когда спасение жизни животного происходит совершенно безвозмездно.
На вопрос, можно ли организовать специальную службу, где бы такие, как Антон, трудились на постоянной профессиональной основе, Ксения отвечает, что без помощи государства организовать такую службу очень трудно.
«В этом плане образцовыми странами являются, например, США, Великобритания и Канада. Там есть государственная служба помощи животным - аналог нашей службы спасения. Такая служба оказывает услуги экстренной мобильной помощи. В их распоряжении реабилитационные центры с условиями для содержания животных, которые не могут вернуться в дикую природу», - подводит итог экскурсии по пяйтескому Парку животных Ксения.
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Покидая оптимистично настроенную Ксению Клочкову, я ловлю себя на мысли, что даже после приобретения этой фермы, после обустройства нового жилья для своих питомцев, после получения пожертвований от добрых людей, у нее остается слишком много проблем и слишком мало ресурсов, чтобы она смогла создать хотя бы одну группу службы спасения животных. А это значит, что снова спасут не всех.