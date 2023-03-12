Ида-Вирумаа: более ста пятидесяти больных животных нашли новый дом

«И ночью, и в выходные дни все равно везут всех к нам. Номинально мы работаем как центр передержки, но по факту, если зверушку девать некуда, оставляем у себя. Можно с уверенностью сказать, что почти все травмированные дикие и домашние животные стекаются к нам, - разъясняет специфику своей организации Ксения. - У нас катастрофически не хватало места, поэтому мы так обрадовались возможности расширить территорию».

С миру по нитке

Известие о возможности приобрести бывшую козью ферму было для сотрудников Парка животных неожиданностью, хотя с хозяином фермы Ксения была знакома давно. Когда-то она, переехав из Таллинна в Ида-Вирумаа, более четырех лет своей сельской жизни посвятила ферме Конью. Потом обстоятельства изменились, и только в конце осени 2022 года Ксения от подруги узнала, что обанкротившаяся ферма продается. Известие о банкротстве расстроило Ксению, но она решилась на неожиданный для себя шаг – пойти по миру с протянутой рукой.