ФОТО ⟩ Реновированный хутор по цене двухкомнатной квартиры в столичной новостройке ждет покупателя

Этот хутор расположен примерно в 15 километрах от центра Вильянди, где, помимо полностью отремонтированного дома, есть баня, гриль, просторный сарай-гараж, погреб, детский игровой домик, теплица и туалет на улице, продается за 183 000 евро.

Фото: KV.EE

На первом этаже выкрашенного в желтый цвет дома расположены кухня, гостиная, три спальни, душевая, туалет и прихожая. На втором этаже - пустой чердак, который еще предстоит превратить в жилое помещение. Что касается отопления, то в доме много источников тепла: дровяная плита, две печи, воздушно-тепловой насос и пол с подогревом в ванной и туалете.

Фото: KV.EE

Несколько лет назад в старом солидном доме был проведен капитальный ремонт, в ходе которого были утеплены полы и стены. Кроме того, в доме были заменены электропроводка и канализационные трубы.

Фото: KV.EE