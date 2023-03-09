Почему необходимо очень тщательно выбирать комнатные растения для дома?

Мирт также обладает антибактериальным и противовоспалительным действием, может защищать от вирусов, а компрессы из мирта способствуют заживлению переломов костей. С другой стороны, в каждом доме, где живут люди с хроническими заболеваниями, рекомендуется выращивать алоэ (Aloe Vera) - оно насыщает помещение кислородом и способно на 90 % очистить воздух от формальдегидных соединений.

В спальне не место папоротнику!

Существует ряд комнатных растений, которые требуют определенного ухода. Хотя кактусs (Cactaceae) рекомендуется размещать рядом с компьютером, так как он может поглощать излучение компьютера, а также негативные эмоции, это растение не подойдет для семьи с маленькими детьми или пожилыми людьми: если кактус находится в легкодоступном месте, существует риск получения травмы.

«Также популярное комнатное растение плющ (Hedera helix) не рекомендуется выращивать людям с кожными заболеваниями - он может вызывать различные аллергические реакции. С другой стороны, если аллергии нет, плющ рекомендуется ставить на шкаф в спальне или прихожей - растение способно активно бороться с составами, используемыми в химчистке, - трихлорэтиленом и тетрахлорэтиленом», - объясняет помощник фармацевта.

Семье с домашними животными и маленькими детьми не рекомендуется украшать помещения кливией великолепной (Clivia) - после цветения растение дает ягоды, которые при употреблении в пищу вызывают тошноту, рвоту, сонливость, расширение зрачков.