Будущее бесплатного уездного автобусного сообщения выглядит туманным на фоне проходящих под руководством Партии реформ коалиционных переговоров, потому что, по мнению политиков, нынешняя система слишком дорого обходится государству.
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Будущее бесплатного общественного транспорта туманно
Будущее бесплатного общественного транспорта туманно
Будущее оплачиваемого налогоплательщиками общественного транспорта ставят под сомнение политики как из Партии реформ, так и из «Ээсти 200». Стремительный рост цен поставил государство перед выбором: найти еще почти 12 миллионов или изменить систему.
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