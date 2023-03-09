Будущее бесплатного общественного транспорта туманно

Будущее оплачиваемого налогоплательщиками общественного транспорта ставят под сомнение политики как из Партии реформ, так и из «Ээсти 200». Стремительный рост цен поставил государство перед выбором: найти еще почти 12 миллионов или изменить систему.

Председатель фракции Партии реформ Март Вырклаев заявил, что сейчас нет четкого плана реформирования общественного транспорта, и его сначала необходимо согласовать в трехстороннем порядке. «Но уже сейчас можно сказать, что общественного транспорта, оплачиваемого налогоплательщиками, не будет. Линий мало и добавить ничего нельзя, так как у государства нет денег. Это также убило коммерческие линии. Страдает качество и каждый год приходится выкачивать дополнительные суммы, что нецелесообразно», – сказал Вырклаев.