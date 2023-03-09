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Будущее бесплатного общественного транспорта туманно

Эркки Эрилайд
, журналист
Будущее бесплатного общественного транспорта туманно
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Расходы государства на бесплатные уездные автобусные линии выросли до 60 миллионов евро в год.
Расходы государства на бесплатные уездные автобусные линии выросли до 60 миллионов евро в год. Фото: Margus Ansu

Будущее бесплатного уездного автобусного сообщения выглядит туманным на фоне проходящих под руководством Партии реформ коалиционных переговоров, потому что, по мнению политиков, нынешняя система слишком дорого обходится государству.

Будущее оплачиваемого налогоплательщиками общественного транспорта ставят под сомнение политики как из Партии реформ, так и из «Ээсти 200». Стремительный рост цен поставил государство перед выбором: найти еще почти 12 миллионов или изменить систему.

Председатель фракции Партии реформ Март Вырклаев заявил, что сейчас нет четкого плана реформирования общественного транспорта, и его сначала необходимо согласовать в трехстороннем порядке. «Но уже сейчас можно сказать, что общественного транспорта, оплачиваемого налогоплательщиками, не будет. Линий мало и добавить ничего нельзя, так как у государства нет денег. Это также убило коммерческие линии. Страдает качество и каждый год приходится выкачивать дополнительные суммы, что нецелесообразно», – сказал Вырклаев.

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