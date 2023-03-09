Первая ракетка Эстонии Кайя Канепи (WTA 51) на теннисном турнире Indian Wells категории WTA 1000 уже в первом туре проиграла представительнице Беларуси Александре Соснович (WTA 44) 6:3, 7:6(5).
Первая ракетка Эстонии Кайя Канепи проиграла в США белоруске
Первая ракетка Эстонии Кайя Канепи проиграла в США белоруске
Уже в первом сете Канепи не сумела использовать два брейк-пойнта. До восьмого гейма игра шла на равных, но в восьмом гейме уже Соснович заработала свой брейк-пойнт. Белоруска немедленно воспользовалась этой возможностью, повела в счете 5:3 и в следующем гейме в первом сете выиграла со счетом 6:3.
Во втором сете обе стороны играли гораздо активнее. Во втором гейме канепи вырвалась вперед, но удержать первенство не смогла. В шестом гейме Канепи снова попробовала вырваться вперед на подаче, но Соснович отыгралась.
Финальный счет составил 6:3, 7:6(5).
Следующей соперницей Соснович будет первая ракетка Латвии Елена Остапенки (WTA 26). Канепи также останется в США – через две недели ее ожидает следующий турнир Miami Open.
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