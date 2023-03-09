Первая ракетка Эстонии Кайя Канепи проиграла в США белоруске

Уже в первом сете Канепи не сумела использовать два брейк-пойнта. До восьмого гейма игра шла на равных, но в восьмом гейме уже Соснович заработала свой брейк-пойнт. Белоруска немедленно воспользовалась этой возможностью, повела в счете 5:3 и в следующем гейме в первом сете выиграла со счетом 6:3.