Выборы прошли, осталась реальность: сокращения могут достичь миллиарда евро, но за счет каких областей?
Возможно, новый госбюджет придется урезать на миллиард евро
На экономический рост рассчитывать не приходится
Сокращения могут коснуться семейных пособий, бесплатного общественного транспорта и доходных домов
Партия реформ не скрывала, что хочет воспользоваться внезапно представившейся ей в руки возможностью и создать удобную коалицию, чтобы навести порядок в госбюджете страны. В связи с этим ожидаются большие сокращения.
Похоже, еще до выборов реформисты смирились с тем, что при любом исходе выборов шансов на то, что проект госбюджета будет сбалансированным, немного. Однако воскресные выборы в Рийгикогу удивили и тем самым обеспечили возможность благоприятного сотрудничества коалиции.
Во вторник, 7 марта, премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ) в передаче «В студии премьер-министр» на Vikerraadio сказала, что худшие, чем ожидалось, экономические показатели к отрицательному дополнительному бюджету в этом году еще не приведут, но при составлении бюджета на 2024 год все министры нового правительства должны сократить расходы в своих областях.
Днем позже, 8 марта, министр финансов уходящего правительства Аннели Аккерманн заявила, что для того, чтобы сбалансировать государственный бюджет в следующем году, возможно, его придется урезать примерно на миллиард евро. «Действительно, чтобы достичь баланса, постоянные расходы должны быть уменьшены на миллиард», - заявила Аккерманн о составлении нового госбюджета в передаче «Uudis +» на радио Vikerraadio.
По словам Аккерманн, самое страшное заключается в том, что экономический спад в четвертом квартале прошлого года составил, по предварительным данным, четыре процента. «Это показывает, что при формировании бюджета нельзя рассчитывать на экономический рост», - добавила она и признала, что будет непросто совместить бюджет следующего года и четырехлетнюю бюджетную стратегию.
По словам Аккерманн, 6 апреля будет опубликован весенний экономический прогноз Министерства финансов, который вместе с летним экономическим прогнозом станет основой для составления нового госбюджета и четырехлетней стратегии государственного бюджета.
Новой коалиции потребуется время для подробного обсуждения
Партия реформ, «Ээсти 200» и Социал-демократическая партия (СДП) вчера начали коалиционные переговоры о создании нового правительства. На первом заседании был получен обзор государственных финансов и определен план на будущее. Тем не менее, переговоры обещают быть долгими и детальными.
Лидер Партии реформ Кая Каллас рассказала Postimees, что на данный момент финансовое положение страны довольно сложное и что новому правительству обязательно придется провести большие реформы, чтобы сохранить государство в его нынешнем виде.
«Все партнеры по коалиции согласились с тем, что нам нужно отследить, что мы делаем и как мы делаем в каждой из сфер, и можно ли делать это по-другому, чтобы сэкономить средства», - заявила она.
Отвечая на вопрос, что именно должно урезать новое правительство, Каллас сказала, что первым шагом будет попытка найти возможности для реформ. «Последнее, на что мы будем смотреть, это госбюджет и налоги, поскольку примерно через три недели у нас будет экономический прогноз, который прояснит картину - как все эти вещи должны складываться в финансовом плане», - подытожила премьер-министр.
Председатель партии «Ээсти 200» Лаури Хуссар на пресс-конференции повторил, что опыт первой встречи для переговоров был для него приятным и что стремление к сотрудничеству между политическими партиями очень большое. «Думаю, у нас будут очень захватывающие недели», - добавил он. По словам Хуссара, для «Ээсти 200» важно провести реформы в области зеленой энергетики, поговорить об образовании, а также важны шаги, связанные с развитием цифрового государства.
Председатель Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметс заявил, что то, что обсуждалось за столом переговоров, оправдало ожидания соцдемов, и что они не идут в правительство с целью подстраиваться. «Мы стараемся рассматривать как отдельные темы, так и более крупные проблемы Эстонии», - пояснил он. Для социал-демократов важны тема средств к существованию людей, уменьшение регионального неравенства и проблемы климата и энергетики. «На сегодняшний день мы настроены очень позитивно», - подытожил Ляэнеметс.
Кроме того, на пресс-конференции председатели политических партий указали, что на этот раз коалиционные переговоры будут проводиться более тщательно, чем раньше, поскольку в связи с жалобой EKRE для объявления результатов выборов еще есть время. План состоит в том, чтобы узнать друг друга лучше и уделить больше внимания и времени обсуждению различных вопросов. «Нам нужно основательно обсудить все темы и все проблемы, которые могут возникнуть в течение следующих четырех лет. Переговоры, безусловно, потребуют времени, и у нас оно будет», - сказала Каллас.
Кроме того, планируется обсуждение более сложных вопросов, которым раньше уделялось недостаточно внимания. «Есть целый ряд вопросов, по теме которых мы не достигли согласия в предыдущих коалициях. Теперь мы посмотрим, сможем ли мы в этой коалиции избавиться от так называемой преграды», - добавила Каллас, подчеркнув, что одним из таких вопросов является проведение зеленых реформ.
Тарво Мадсен
Не все были честны в своих предвыборных обещаниях
По мнению лидера Партии правых Лавли Перлинг, сделавшей сбалансированный госбюджет главным пунктом своей предвыборной кампании, варианты экономии и сокращений приветствуются. Однако, по словам Перлинг, реформисты не были честны со своими избирателями. Она указала на то, что, согласно анализу Минфина, именно предвыборное обещание Партии реформ было самым дорогим (почти 500 миллионов, чтобы устранить так называемый «налоговый горб» (система налогообложения, при которой получатели средней зарплаты платят наиболее высокий, по сравнению с остальными, подоходный налог - прим. ред.) - прим. М.П.).
«Как так вышло, что до выборов заявляемый Партией реформ в качестве пункта предвыборных обещаний бюджет, согласно данным Минфина, составлял более двух миллиардов евро, а сегодня речь идет о сокращениях в размере миллиарда евро?» - спросила Перлинг, которая отказалась бы от предложенного Партией реформ и «Ээсти 200» устранения диверсифицированной налоговой системы.
Также Перлинг предложила еще несколько областей для экономии: «Расходы, связанные с законопроектом о семейных пособиях, включая индексацию. Безусловно, бесплатный общественный транспорт, административные расходы госаппарата, доходные дома. Помимо этого, должна стать меньше и сумма средств, распределяемых правительством по своему усмотрению [так называемые крышевые деньги министерств, они же региональные инвестиции]. Также следует сразу же спрогнозировать, какие сферы являются местами потенциального экономического роста».
Вместо выплаты субсидий можно снизить налоги
Бывший министр государственного управления и член Центристской партии Яак Ааб не может дать совета относительно сфер сокращений государственного аппарата. Это действительно очень сложный вопрос. Необходимо продолжать проводить государственные реформы, но они дадут возможность сэкономить лишь в долгосрочной перспективе.
Он признал, что рост расходов был вызван объективными причинами, такими как ситуация с обеспечением безопасности и расходами на гособорону, а также некоторыми популярными решениями, такими как повышение заработной платы и субсидирование. «Но урезать что-то… я не вижу такой возможности», - заявил Ааб. Оглядываясь назад, он заключил, что в прошлом году страну пошатнул инфляционный кризис. Если была бы возможность предвидеть, что цены вырастут, для сдерживания инфляции можно было бы временно снизить акцизы и налог с продаж на электроносители.
«Можно сколько угодно увеличивать субсидирование, но это не сдержит рост цен. Его надо было сдерживать раньше. Было ошибкой не вложить эти деньги раньше, ведь тогда не пришлось бы для компенсации роста цен тратить столько на зарплаты или субсидии сейчас», - сказал Ааб. Он напомнил, что во время коронакризиса правительство в составе Центристской партии, «Отечества» и EKRE потратило полтора миллиарда евро, 500 миллионов из которых ушло на здравоохранение. Однако миллиард, выделенный на субсидии для учреждений и на повышение заработной платы, был своего рода инвестицией, которая впоследствии привела к экономическому росту.
По мнению Ааб, впереди еще много дыр, которые нужно залатать: например, в 2024 году, по его словам, бюджету Кассы здоровья будет не хватать 150 миллионов евро. В то же время в четырехлетней бюджетной стратегии на прибавку к зарплате в 2024 году не было выделено ни цента. Ааб с опаской заметил, что, поскольку соседние страны оказали финансовую поддержку своим предприятиям и тем самым получили конкурентное преимущество, выход Эстонии из экономического кризиса может затянуться надолго.
«Есть опасения, что налоговые поступления в этом году не будут выполнены. Минфин не мог предсказать такого экономического спада еще в августе. И в ближайшие годы легче не будет, потому что впереди еще больший спад. Если отнять у Кассы здоровья 150 миллионов, попасть к врачу будет непросто», - подытожил Ааб.