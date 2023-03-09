Выборы прошли, осталась реальность: сокращения могут достичь миллиарда евро, но за счет каких областей?

Новой коалиции потребуется время для подробного обсуждения

Лаури Ляэнеметс, Кая Каллас и Лаури Хуссар выступили на пресс-конференции вечером первого дня коалиционных переговоров. Фото: Taavi Sepp

Партия реформ, «Ээсти 200» и Социал-демократическая партия (СДП) вчера начали коалиционные переговоры о создании нового правительства. На первом заседании был получен обзор государственных финансов и определен план на будущее. Тем не менее, переговоры обещают быть долгими и детальными.

Лидер Партии реформ Кая Каллас рассказала Postimees, что на данный момент финансовое положение страны довольно сложное и что новому правительству обязательно придется провести большие реформы, чтобы сохранить государство в его нынешнем виде.

«Все партнеры по коалиции согласились с тем, что нам нужно отследить, что мы делаем и как мы делаем в каждой из сфер, и можно ли делать это по-другому, чтобы сэкономить средства», - заявила она.

Отвечая на вопрос, что именно должно урезать новое правительство, Каллас сказала, что первым шагом будет попытка найти возможности для реформ. «Последнее, на что мы будем смотреть, это госбюджет и налоги, поскольку примерно через три недели у нас будет экономический прогноз, который прояснит картину - как все эти вещи должны складываться в финансовом плане», - подытожила премьер-министр.

Председатель партии «Ээсти 200» Лаури Хуссар на пресс-конференции повторил, что опыт первой встречи для переговоров был для него приятным и что стремление к сотрудничеству между политическими партиями очень большое. «Думаю, у нас будут очень захватывающие недели», - добавил он. По словам Хуссара, для «Ээсти 200» важно провести реформы в области зеленой энергетики, поговорить об образовании, а также важны шаги, связанные с развитием цифрового государства.

Председатель Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметс заявил, что то, что обсуждалось за столом переговоров, оправдало ожидания соцдемов, и что они не идут в правительство с целью подстраиваться. «Мы стараемся рассматривать как отдельные темы, так и более крупные проблемы Эстонии», - пояснил он. Для социал-демократов важны тема средств к существованию людей, уменьшение регионального неравенства и проблемы климата и энергетики. «На сегодняшний день мы настроены очень позитивно», - подытожил Ляэнеметс.

Кроме того, на пресс-конференции председатели политических партий указали, что на этот раз коалиционные переговоры будут проводиться более тщательно, чем раньше, поскольку в связи с жалобой EKRE для объявления результатов выборов еще есть время. План состоит в том, чтобы узнать друг друга лучше и уделить больше внимания и времени обсуждению различных вопросов. «Нам нужно основательно обсудить все темы и все проблемы, которые могут возникнуть в течение следующих четырех лет. Переговоры, безусловно, потребуют времени, и у нас оно будет», - сказала Каллас.

Кроме того, планируется обсуждение более сложных вопросов, которым раньше уделялось недостаточно внимания. «Есть целый ряд вопросов, по теме которых мы не достигли согласия в предыдущих коалициях. Теперь мы посмотрим, сможем ли мы в этой коалиции избавиться от так называемой преграды», - добавила Каллас, подчеркнув, что одним из таких вопросов является проведение зеленых реформ.

Тарво Мадсен