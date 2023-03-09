Сирийская футбольная Ассоциация пожизненно дисквалифицировала бывшего капитана национальной сборной Ахмеда Аль-Салеха, пишет Football24.
Бывший капитан сборной Сирии пожизненно дисквалифицирован за унижение арбитра
Бывший капитан сборной Сирии пожизненно дисквалифицирован за унижение арбитра
Ахмед Аль-Салех набросился на судью после того, как в минувшую пятницу он получил красную карточку в матче высшего дивизиона против Аль-Ватба. Как информирует ВВС, 33-летний игрок ударил арбитра ногой, оскорбил и плюнул в него.
Партнёрам и соперникам Аль-Салеха пришлось сдерживать экс-капитана сборной Сирии с обеих сторон. Сообщается, что после матча Аль-Салех продолжал оскорблять судью в раздевалке.
Сирийская футбольная Ассоциация дисквалифицировала игрока и оштрафовала его без возможности опротестовать это решение.
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