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Бывший капитан сборной Сирии пожизненно дисквалифицирован за унижение арбитра

rus.postimees.ee
Бывший капитан сборной Сирии пожизненно дисквалифицирован за унижение арбитра
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Сирийские болельщики.
Сирийские болельщики. Фото: SATISH KUMAR

Сирийская футбольная Ассоциация пожизненно дисквалифицировала бывшего капитана национальной сборной Ахмеда Аль-Салеха, пишет Football24

Ахмед Аль-Салех набросился на судью после того, как в минувшую пятницу он получил красную карточку в матче высшего дивизиона против Аль-Ватба. Как информирует ВВС, 33-летний игрок ударил арбитра ногой, оскорбил и плюнул в него.

Партнёрам и соперникам Аль-Салеха пришлось сдерживать экс-капитана сборной Сирии с обеих сторон. Сообщается, что после матча Аль-Салех продолжал оскорблять судью в раздевалке.

Сирийская футбольная Ассоциация дисквалифицировала игрока и оштрафовала его без возможности опротестовать это решение.

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