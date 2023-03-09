Бывший капитан сборной Сирии пожизненно дисквалифицирован за унижение арбитра

Ахмед Аль-Салех набросился на судью после того, как в минувшую пятницу он получил красную карточку в матче высшего дивизиона против Аль-Ватба. Как информирует ВВС, 33-летний игрок ударил арбитра ногой, оскорбил и плюнул в него.