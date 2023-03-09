Вчера, 8 марта, в 10:58 в центр тревоги поступил вызов: в деревне Мялликвере в волости Пыльтсамаа на Таллиннском шоссе произошла авария с участием грузовика и легковушки.
Фото ⟩ В результате неудачного обгона грузовик упал в реку
В результате неудачного обгона грузовик упал в реку
Согласно поступившей спасателям информации, это произошло при обгоне легкового автомобиля: грузовик с прицепом пробил ограждение и частично упал в реку между новым и старым мостом через реку Пыльтсамаа, пишет Лыунаский спасательный центр.
Спасатели убедились, что отсутствует опасность возгорания машины и утечки опасных для окружающей среды жидкостей. Скорая помощь проверила состояние трех находившихся в грузовом и легковом автомобилях людей, никто из них в госпитализации не нуждался. О поврежденном ограждении и сложных дорожных условиях оповестили Департамент транспорта.
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