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ВИДЕО ⟩ Стальная рука Москвы: жители Ида-Вирумаа о популярности Михаила Стальнухина и Айво Петерсона

Нам не нужен еще один Донбасс
Денис Антонов
, корреспондент-редактор
Стальная рука Москвы: жители Ида-Вирумаа о популярности Михаила Стальнухина и Айво Петерсона
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Действительно ли Ида-Вирумаа живет в параллельной реальности и чем объясняется успех в сборе голосов у пророссийски настроенных кандидатов в Рийгикогу? О московских технологиях, едином европейском пространстве и интеграционной политике в Эстонии Rus.Postimees спрашивал у жителей Северо-Востока.

- Ситуация в Ида-Вирумаа, когда люди голосуют за таких политиков как Михаил Стальнухин или Айво Петерсон, объясняется влиянием российских СМИ, советского менталитета или здесь свой региональный взгляд на политику?

Александр.
Александр. Фото: Денис Антонов

Научный работник Александр, не сомневается, что главную роль в таком выборе играют кремлевские технологии и советский дух. По его мнению, он и извне поддерживается, и внутренне настраивает местное население. Россия сильно влияет, и пытается конституционным путем изменить ситуацию, устроить тут новый Донбасс.

Семен.
Семен. Фото: Денис Антонов

Студент Семен считает, что жителям Ида-Вирумаа не нужна военная агрессия, захват, война, убийства и насилие.

Анна.
Анна. Фото: Денис Антонов

Домохозяйка Анна не думает, что так легко проникает в Ида-Вирумаа стальная рука Москвы. По ее мнению, успех Стальнухина и Петерсона полностью отражает настроения местных жителей. Здесь русский регион, русские люди и голосуют они иначе, чем вся Эстония.

Вячеслав.
Вячеслав. Фото: Денис Антонов

Никакой Кремль тут ничего не делал, уверен водитель Вячеслав. В Нарве есть люди, которые думают так же, как Москва, вот на это и расчет. Он считает результат выборов логичным, демократичным и отражающим настроения нарвитян. Но все, кто остался здесь жить, уже приняли Эстонию, независимость нашу, НАТО, говорит Вячеслав, и указывает, что большинство русских в Нарве не хотят там России.

Иван.
Иван. Фото: Денис Антонов

Программист Иван отмечает большие изменения в лучшую сторону в Йыхви. За последние годы стало больше торговых центров, больше рабочих мест, зарплаты выросли, а люди стали европейцами.

Валентина.
Валентина. Фото: Денис Антонов

Пенсионерка Валентина говорит о том, что такие результаты выборов надо воспринимать как сигнал от всего Ида-Вирумаа. Таллинн должен услышать Кохтла-Ярве, Силламяэ, Нарву, которые тоже часть Эстонии. О них нельзя забывать, нельзя отмахнуться от проблем русского населения. Валентина уверена, что сейчас ни о какой дружбе с Россией не может быть и речи, и сожалеет, что многие ее соотечественники смотрят лживые российские СМИ и верят им.

Николай.
Николай. Фото: Денис Антонов

Моряк Николай убежден, что Кохтла-Ярве так активно проголосовал за Михаила Стальнухина и Петерсона из-за особенностей души. Влияние Москвы на выбор русскоязычных людей нулевое.

Ирина.
Ирина. Фото: Денис Антонов

Экономист Ирина считает, что у некоторых жителей Ида-Вирумаа есть пророссийские настроения, но Нарва давно стала частью Европы, и она надеется, что в городе будет тихо и спокойно.

Юлия.
Юлия. Фото: Денис Антонов

Работник торговли Юлия говорит, что сама голосовала за Михаила Стальнухина, и считает, что Силламяэ или Нарва это русские города, и люди верят тем, кто защищает интересы русских.

Виктор.
Виктор. Фото: Денис Антонов

Спортсмен Виктор говорит, что ничего не изменилось. Люди ходят через границу, общаются, а Нарва давно и успешно интегрирована в Эстонию.

Маргарита.
Маргарита. Фото: Денис Антонов

Студентка Маргарита не общается на политические темы, и ее семью не интересуют выборы.

Руслан.
Руслан. Фото: Денис Антонов

По мнению экономиста Руслана, для жителей Ида-Вирумаа русская тема неактуальна, а проблема влияния России была искусственно создана из-за войны в Украине.

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