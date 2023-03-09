ВИДЕО ⟩ Стальная рука Москвы: жители Ида-Вирумаа о популярности Михаила Стальнухина и Айво Петерсона

- Ситуация в Ида-Вирумаа, когда люди голосуют за таких политиков как Михаил Стальнухин или Айво Петерсон, объясняется влиянием российских СМИ, советского менталитета или здесь свой региональный взгляд на политику?

Александр. Фото: Денис Антонов

Научный работник Александр, не сомневается, что главную роль в таком выборе играют кремлевские технологии и советский дух. По его мнению, он и извне поддерживается, и внутренне настраивает местное население. Россия сильно влияет, и пытается конституционным путем изменить ситуацию, устроить тут новый Донбасс.

Семен. Фото: Денис Антонов

Студент Семен считает, что жителям Ида-Вирумаа не нужна военная агрессия, захват, война, убийства и насилие.

Анна. Фото: Денис Антонов

Домохозяйка Анна не думает, что так легко проникает в Ида-Вирумаа стальная рука Москвы. По ее мнению, успех Стальнухина и Петерсона полностью отражает настроения местных жителей. Здесь русский регион, русские люди и голосуют они иначе, чем вся Эстония.

Вячеслав. Фото: Денис Антонов

Никакой Кремль тут ничего не делал, уверен водитель Вячеслав. В Нарве есть люди, которые думают так же, как Москва, вот на это и расчет. Он считает результат выборов логичным, демократичным и отражающим настроения нарвитян. Но все, кто остался здесь жить, уже приняли Эстонию, независимость нашу, НАТО, говорит Вячеслав, и указывает, что большинство русских в Нарве не хотят там России.

Иван. Фото: Денис Антонов