Действительно ли Ида-Вирумаа живет в параллельной реальности и чем объясняется успех в сборе голосов у пророссийски настроенных кандидатов в Рийгикогу? О московских технологиях, едином европейском пространстве и интеграционной политике в Эстонии Rus.Postimees спрашивал у жителей Северо-Востока.
ВИДЕО ⟩ Стальная рука Москвы: жители Ида-Вирумаа о популярности Михаила Стальнухина и Айво Петерсона
- Ситуация в Ида-Вирумаа, когда люди голосуют за таких политиков как Михаил Стальнухин или Айво Петерсон, объясняется влиянием российских СМИ, советского менталитета или здесь свой региональный взгляд на политику?
Научный работник Александр, не сомневается, что главную роль в таком выборе играют кремлевские технологии и советский дух. По его мнению, он и извне поддерживается, и внутренне настраивает местное население. Россия сильно влияет, и пытается конституционным путем изменить ситуацию, устроить тут новый Донбасс.
Студент Семен считает, что жителям Ида-Вирумаа не нужна военная агрессия, захват, война, убийства и насилие.
Домохозяйка Анна не думает, что так легко проникает в Ида-Вирумаа стальная рука Москвы. По ее мнению, успех Стальнухина и Петерсона полностью отражает настроения местных жителей. Здесь русский регион, русские люди и голосуют они иначе, чем вся Эстония.
Никакой Кремль тут ничего не делал, уверен водитель Вячеслав. В Нарве есть люди, которые думают так же, как Москва, вот на это и расчет. Он считает результат выборов логичным, демократичным и отражающим настроения нарвитян. Но все, кто остался здесь жить, уже приняли Эстонию, независимость нашу, НАТО, говорит Вячеслав, и указывает, что большинство русских в Нарве не хотят там России.
Программист Иван отмечает большие изменения в лучшую сторону в Йыхви. За последние годы стало больше торговых центров, больше рабочих мест, зарплаты выросли, а люди стали европейцами.
Пенсионерка Валентина говорит о том, что такие результаты выборов надо воспринимать как сигнал от всего Ида-Вирумаа. Таллинн должен услышать Кохтла-Ярве, Силламяэ, Нарву, которые тоже часть Эстонии. О них нельзя забывать, нельзя отмахнуться от проблем русского населения. Валентина уверена, что сейчас ни о какой дружбе с Россией не может быть и речи, и сожалеет, что многие ее соотечественники смотрят лживые российские СМИ и верят им.
Моряк Николай убежден, что Кохтла-Ярве так активно проголосовал за Михаила Стальнухина и Петерсона из-за особенностей души. Влияние Москвы на выбор русскоязычных людей нулевое.
Экономист Ирина считает, что у некоторых жителей Ида-Вирумаа есть пророссийские настроения, но Нарва давно стала частью Европы, и она надеется, что в городе будет тихо и спокойно.
Работник торговли Юлия говорит, что сама голосовала за Михаила Стальнухина, и считает, что Силламяэ или Нарва это русские города, и люди верят тем, кто защищает интересы русских.
Спортсмен Виктор говорит, что ничего не изменилось. Люди ходят через границу, общаются, а Нарва давно и успешно интегрирована в Эстонию.
Студентка Маргарита не общается на политические темы, и ее семью не интересуют выборы.
По мнению экономиста Руслана, для жителей Ида-Вирумаа русская тема неактуальна, а проблема влияния России была искусственно создана из-за войны в Украине.