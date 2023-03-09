Тенденции рынка недвижимости в этом году: восстановление, дефицит и квартиры у моря

В прошлом году в Таллинне было продано в общей сложности 1235 квартир в новостройках, и Хааберсти явно был самым популярным районом. Общая стоимость сделок купли-продажи квартир составила 330 млн евро, средняя цена новой квартиры, купленной в столице, - почти 267 000 евро или 4 191 евро за квадратный метр. В прошлом году за самую дорогую квартиру в новостройке было заплачено около 1,6 млн евро. Больше всего новых квартир продали компании Endover, Merko, Bonava, Invego, YTI.

Каковы же, с точки зрения Роберта Лауда, основные тенденции рынка новостроек в Таллинне в этом году?

Портрет покупателя недвижимости

• Покупатель жилья, который долго откладывал покупку, адаптируется к рыночным условиям и начинает покупать снова.

• Хотя рост Euribor и цен на энергоносители существенно повлиял на решения людей о покупке, планирующие покупку квартиры обычно не откладывают сделку более, чем на полгода.

• Покупатели, более чувствительные к цене, к условиям кредита и к затратам на содержание, стали приобретать квартиры меньшей площади.

• Мелкий инвестор, сосредоточенный на аренде квартир, который больше всего пострадал от повышения ставки Euribor, выжидает время или выставляет недвижимость на продажу.

• Инвестор с большими финансовыми возможностями продолжает покупать более дорогие квартиры, вкладывая таким образом свободные деньги в недвижимость и борясь с инфляцией.