О тенденциях развития рынка недвижимости в 2023 году, важнейшие из которых – замедление темпов снижения цен, привыкание к повышению процентной ставки, оживление рынка, дефицит новых квартир и популярность квартир у моря в Таллинне, – размышляет руководитель девелоперской компании Endover Роберт Лауд.
Тенденции рынка недвижимости в этом году: восстановление, дефицит и квартиры у моря
В прошлом году в Таллинне было продано в общей сложности 1235 квартир в новостройках, и Хааберсти явно был самым популярным районом. Общая стоимость сделок купли-продажи квартир составила 330 млн евро, средняя цена новой квартиры, купленной в столице, - почти 267 000 евро или 4 191 евро за квадратный метр. В прошлом году за самую дорогую квартиру в новостройке было заплачено около 1,6 млн евро. Больше всего новых квартир продали компании Endover, Merko, Bonava, Invego, YTI.
Каковы же, с точки зрения Роберта Лауда, основные тенденции рынка новостроек в Таллинне в этом году?
Портрет покупателя недвижимости
• Покупатель жилья, который долго откладывал покупку, адаптируется к рыночным условиям и начинает покупать снова.
• Хотя рост Euribor и цен на энергоносители существенно повлиял на решения людей о покупке, планирующие покупку квартиры обычно не откладывают сделку более, чем на полгода.
• Покупатели, более чувствительные к цене, к условиям кредита и к затратам на содержание, стали приобретать квартиры меньшей площади.
• Мелкий инвестор, сосредоточенный на аренде квартир, который больше всего пострадал от повышения ставки Euribor, выжидает время или выставляет недвижимость на продажу.
• Инвестор с большими финансовыми возможностями продолжает покупать более дорогие квартиры, вкладывая таким образом свободные деньги в недвижимость и борясь с инфляцией.
• Интерес иностранных покупателей к покупкам снизился, и бум инвесторов в технологическом секторе на сегодняшний день утих, но покупки не исчезли. Доля иностранцев в сделках составляет около 5%.
Местоположение объекта
• Инвестиции осуществляются в недвижимость, расположение которой обеспечивает долгосрочный рост стоимости.
• Стоимость недвижимости в Кесклинне и в Пыхья-Таллинне растет, снижение цен наблюдается в основном на квартиры в панельных домах советского времени.
• Самый привлекательный для недвижимости район Таллинна перемещается из центра города к морю – из квартала Ротерманни через Каларанна, Ноблесснер и Вольта в Копли.
• Для семей с детьми популярны районы Хааберсти, Пыхья-Таллинн и пригороды столицы. Важным аргументом является наличие инфраструктуры, в том числе места в детских садах и школах.
Рынок недвижимости
• Цены стабилизируются, но в этом году повышаться не будут.
• Покупатели преодолели шок от повышения процентной ставки и понимают, что в будущем им придется учитывать более высокий Euribor, чем раньше, и поэтому они больше не откладывают решение о покупке.
• Ожидается дефицит новых квартир, так как некоторые девелоперы остановили несколько проектов, и поэтому в этом году будет сдано меньше квартир, чем в среднем за последние десять лет.
• Сегодняшний объем предложения новостроек Таллинна составляет 2000 квартир, большая часть которых принадлежит крупным застройщикам Endover, Merko, Hepsor, Bonava. Хааберсти и Пыхья-Таллинн продолжают оставаться самыми активными регионами как с точки зрения продаж, так и с точки зрения товарных запасов.
• Девелоперы предвидят, что новый подъем начнется в 2024 году, так как в этом году будет перезапущено или начато несколько новых объектов, квартиры в которых могут быть проданы в этом году, но будут сданы через год.
«Видно, что на рынок возвращаются как покупатели, так и застройщики. Наш прогноз – сделки больше не будут откладываться надолго, решения о покупке стали приниматься смелее. С одной стороны, нехватка новостроек увеличивает спрос на удачно расположенную недвижимость. С другой стороны, некоторые уже отошли от шока, связанного с повышением процентной ставки, а, поскольку заработная плата продолжает расти, люди приспосабливаются к более высоким платежам по банковским кредитам. Кроме того, рост цен на строительные материалы ограничивает падение цен на недвижимость. Поэтому ожидать значительного снижения цен не приходится. Покупатель начинает осознавать, что во втором полугодии выбора может не быть, поскольку новых квартир в этом году на рынке меньше, чем в прошлом – около двух тысяч. Несмотря на экономический спад, стоимость недвижимости в приморских районах Таллинна растет», сказал в заключение Роберт Лауд.