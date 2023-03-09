Alexela: те, кто остается на универсальной услуге, ежемесячно теряют более четырех миллионов евро

«За последний месяц мы наблюдали в четыре раза более интенсивное движение клиентов, чем обычно, но, несмотря на это, большинство эстонских клиентов продолжают пользоваться универсальной услугой электроэнергии, на которую государство перевело их осенью», – отметил руководитель энергетического портфеля Alexela Кальви Ныу.

«Сегодня это экономически нецелесообразно, особенно в ситуации, когда из-за роста цен деньги тают, как весенний снег. Клиентам, ценящим стабильность, мы рекомендуем перейти на пакет "Без забот", стоимость которого в апреле мы прогнозируем 12,70 ц/кВтч. Более склонные к риску люди могут рассмотреть биржевой пакет», – сказал Ныу.

По его словам, даже если люди начинают задумываться о зиме задолго до ее наступления, ни один из вариантов не связывает человека на длительный срок, так как присоединиться или выйти можно каждый месяц.

Отечественная энергетическая компания Alexela в феврале вывела на рынок новый тип пакета электроэнергии, более выгодный, чем универсальная услуга, менее рискованный, чем биржевой пакет, и в то же время при желании от него можно быстро и без штрафов отказаться. Цена пакета «Без забот» определяется ежемесячно, при этом цена никогда не поднимается выше цены универсальной услуги.

«Большинство более льготных пакетов привязывают клиента как минимум на шесть месяцев к действующей на данный момент цене, не позволяя до сентября воспользоваться потенциально более дешевыми летними ценами», – сказал Ныу.