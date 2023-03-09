Сколько ИТ-ресурсов использовали на выборах и возникали ли серьезные технические проблемы?

«Всего в Эстонии было 448 избирательных участков и мест, где можно было проголосовать. В общей сложности на всех участках использовалось 1500 компьютеров, 220 принтеров, 650 считывателей штрих-кодов, а также небольшие устройства», - пояснил руководитель проекта выборов Государственного ИТ-центра (RIT) Прийт Палтманн, который рассказал, что компьютерный парк на избирательных участках также прошел модернизацию.

«В эти выборы все модели и компьютерное оборудование впервые были стандартизированы одинаково. Государство отобрало устройства, которые можно использовать на выборах как минимум в ближайшие пить лет, - они качественные и отвечают всем требованиям и стандартам безопасности», - сказал Палтманн.

Telia отвечала за локальную ИТ-поддержку на участках. «Для того, чтобы выборы прошли без технических проблем, команда из 48 ИТ-специалистов Telia, находящихся в Эстонии, была готова обеспечить оперативную поддержку на избирательных участках. Например, нужно было делать необходимые настройки и постоянно консультировать пользователей.

«Командам избирательных участков 55 раз требовалась помощь ИТ-специалистов, но все текущие вопросы решались быстро, и на избирательных участках не возникало серьезных проблем или сбоев», - сказал руководитель отдела по работе с бизнес-клиентами Telia Кристьян Кукк, добавив, что благодаря тщательной подготовке, сотрудничество между партнерами прошло очень гладко.

Большее количество обращений было разрешено с помощью удаленной поддержки, которую оказывали десять специалистов ИТ-поддержки RIT.