Сколько компьютеров, принтеров и других технических средств понадобилось для проведения выборов в Рийгикогу? Организаторы выборов подготовили обзор.
Сколько ИТ-ресурсов использовали на выборах и возникали ли серьезные технические проблемы?
«Всего в Эстонии было 448 избирательных участков и мест, где можно было проголосовать. В общей сложности на всех участках использовалось 1500 компьютеров, 220 принтеров, 650 считывателей штрих-кодов, а также небольшие устройства», - пояснил руководитель проекта выборов Государственного ИТ-центра (RIT) Прийт Палтманн, который рассказал, что компьютерный парк на избирательных участках также прошел модернизацию.
«В эти выборы все модели и компьютерное оборудование впервые были стандартизированы одинаково. Государство отобрало устройства, которые можно использовать на выборах как минимум в ближайшие пить лет, - они качественные и отвечают всем требованиям и стандартам безопасности», - сказал Палтманн.
Telia отвечала за локальную ИТ-поддержку на участках. «Для того, чтобы выборы прошли без технических проблем, команда из 48 ИТ-специалистов Telia, находящихся в Эстонии, была готова обеспечить оперативную поддержку на избирательных участках. Например, нужно было делать необходимые настройки и постоянно консультировать пользователей.
«Командам избирательных участков 55 раз требовалась помощь ИТ-специалистов, но все текущие вопросы решались быстро, и на избирательных участках не возникало серьезных проблем или сбоев», - сказал руководитель отдела по работе с бизнес-клиентами Telia Кристьян Кукк, добавив, что благодаря тщательной подготовке, сотрудничество между партнерами прошло очень гладко.
Большее количество обращений было разрешено с помощью удаленной поддержки, которую оказывали десять специалистов ИТ-поддержки RIT.
По словам руководителя отдела развития избирательной информационной системы Департамента государственной инфосистемы Ало Эйнла, избирательная информационная система работала в соответствии с планом на протяжении всего периода выборов, и с ее критическими функциями не возникло никаких проблем. «Система не была перегружена, и прозводительность машин была запланирована с большим запасом», - сказал Эйнла.
Он добавил, что базе данных избирательной информационной системы в среднем требовалось 20 мс для обслуживания одного запроса, в часы пиковой нагрузки - 40 мс. «В самое загруженное время на всех избирательных участках подавалось 8-9 бюллетеней в секунду», - уточнил Эйнла.
По данным группы CERT-EE, отслеживающей эстонское киберпространство, выборы также прошли мирно. Технические решения, использованные для организации выборов, не подвергались атакам, и системы работали без проблем.
Количество всех запросов на ИТ-помощь на этих выборах было значительно ниже, чем в прошлые разы: количество обращений уменьшилось с 562 до 306. «Это показывает, что тщательная подготовка окупилась: выборы прошли без серьезных технических сбоев и были безопасными и эффективными с точки зрения электронного государства», - сказал Палтманн.