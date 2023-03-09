Законопроект об иноагентах отозван из парламента Грузии после протестов

Законопроект, который предполагал введение в Грузии российской практики маркировки организаций статусом «иностранный агент», отозван из парламента. Об этом сказано в совместном заявлении правящей партии «Грузинская мечта» и движения «Сила народа», которое и выступало инициаторами спорной законодательной нормы.

«Мы должны самым внимательным образом относиться к миру, спокойствию и экономическому развитию в нашей стране, а также к продвижению Грузии по пути европейской интеграции. Поэтому необходимо тратить энергию каждого из наших сограждан не на противостояние, а на развитие страны в правильном направлении», - сказано в заявлении, которое опубликовано утром 9 марта.

После принятия законопроекта в первом чтении в Тбилиси начался стихийный митинг, который полиция стала разгонять силой с применением слезоточивого газа и водометов. Были задержаны десятки протестующих. Но люди продолжали строить баррикады и поджигать автомобили.

Протестующий перепрыгивает через струю полицейского водомета на стихийном митинге в Тбилиси против законопроекта об «иностранных агентах», который, по мнению критиков, ведет к авторитаризму и вредит стремлению Грузии к вступлению в Европейский Союз. 9 марта 2023 года. Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что в случае введение в Грузии практики создания списков «агентов влияния» будет противоречить заявленной Тбилиси цели по вступлению в Европейский Союз.

«Законопроект в его нынешнем виде рискует оказать сдерживающий эффект на гражданское общество и средства массовой информации с отрицательными последствиями для многих грузин, получающих выгоду от их работы», - сказал Боррель 7 марта, отметив, что окончательное принятие документа «может иметь серьезные последствия» для отношений Грузии и ЕС.