Самой уязвимой группой в торговле людьми являются граждане третьих стран

«Кризисные ситуации зачастую в острой форме выводят на передний план темы, которые в безопасном мире кажутся далекими и нас не касающимися. Из-за войны в Украине, помимо случаев эксплуатации сексуального характера, в фокусе внимания оказалась эксплуатация труда», - говорит глава отдела помощи жертвам торговли людьми при Департаменте социального страхования Сирле Блумберг.

«В прошлом году к нам поступило 569 обращений, 158 человек были чиновниками, которые указывали на проблемы и им требовалась консультация, 411 человек были клиентами. Из них 300 нуждались в общей информации или совете, когда речь шла о подозрении на какой-то из видов эксплуатации (трудовой и сексуальной), либо были подозрения в торговле людьми, которые все же не нашли под собой основания», - добавляет она.

«В 40 случаях с большой долей вероятности речь шла об эксплуатации на рабочем месте. Этим клиентам были предоставлены консультации и оказана помощь в составлении заявлений и обращения в комиссию по трудовым спорам при Трудовой инспекции. Когда человек дает разрешение, то информацию о его случае мы передаем также в полицию», - сказала она.

«Для 47 человек, которые были привлечены к занятиям, имевшим отношение к сексуальной эксплуатации, мы, кроме консультаций, предоставили также крышу над головой в безопасном месте, медицинские услуги и юридическую помощь. Во всех случаях пострадавшим необходимо обеспечить эмоциональную поддержку и безопасную среду», - отметила Блумберг.