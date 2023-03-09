EKRE ходатайствует в Госсуде об аннулировании результатов э-голосования

Партия считает процедуру определения результатов выборов незаконной, обращая внимание на то, что в ходе электронного голосование возникло несколько аномалий и технических сбоев, которые ставят под сомнение надежность использующейся при э-голосовании инфраструктуры.

Также партия считает проблемой, что система э-голосования не обеспечивает соблюдение общих принципов выборов, а в Законе о выборах в Рийгикогу отсутствуют правила электронного голосования и определения их результатов.

Председатель EKRE Мартин Хельме обращает внимание, что Закон о выборах должен устанавливать все важные условия, требования и организационные моменты, связанные с выборами.

«В 2019 году Госсуд пояснил, что требования к электронному голосованию должны быть установлены законом. До сих пор ничего не сделано. Существующая регуляция по сути является усмотрением государственной избирательной комиссии, которая создает правовые нормы, организует их выполнение, а также осуществляет контроль за их исполнением, что в корне противоречит принципам разделения властей и правового государства. Это привело к тому, что основные требования безопасности и проверяемости не были соблюдены, а выборы не поддаются контролю», – сказал Хельме.

По словам Хельме, честность и достоверность выборов являются основой функционирования демократии. «Все граждане и партии должны быть очень заинтересованы в том, чтобы над нашими выборами не нависла темная тень фальсификации или неконституционности. Подавая эту жалобу, мы выступаем за фундаментальное право всех граждан беспрепятственно и в равной степени использовать свой голос как носителей высшей власти, а также за сохранение конституционного строя», – добавил он.