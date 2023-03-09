Исследование ⟩ НАТО нравится русскоязычным жителям Эстонии все больше, кризис не подорвал веру в санкции против РФ

Доля людей, испытывающих экономические трудности, немного снизилась. В феврале 24% жителей Эстонии считали, что испытывают экономические трудности, тогда как в декабре их было 27%, а в сентябре - 30%. Экономическое самочувствие эстонцев улучшилось в большей степени (19% испытывали трудности в феврале, 23% в декабре и 27% в сентябре).

Экономическое благополучие людей других национальностей изменилось меньше (34% в феврале и декабре и 38% в сентябре), но их экономическая неуверенность в будущем также значительно снизилась.

Экономическую неуверенность в будущем ощущает 42% населения (52% в декабре, 60% в сентябре), в том числе 36% эстонцев (49% в декабре и 55% в сентябре) и 55% жителей других национальностей (61% в декабре, 71% в сентябре).

Чувство безопасности немного снизилось

47% жителей Эстонии считают, что в настоящее время здесь они могут чувствовать себя в безопасности (55% в декабре): так считают 46% эстонцев и 50% жителей других национальностей. 63% населения чувствуют себя в безопасности, проживая в Эстонии в данный момент (в декабре: 71%), среди эстонцев - 65%, среди лиц других национальностей - 58%.

«Снижение чувства безопасности жителей в феврале может быть частично связано с нагнетанием страха в СМИ в преддверии выборов в Рийгикогу и снижением доверия к нему, а также частично - с ожидаемым крупным наступлением России в Украине», - сказала Вайке Вайну, руководитель исследовательского отдела Turu-uuringute.