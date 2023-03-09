Исследование ⟩ НАТО нравится русскоязычным жителям Эстонии все больше, кризис не подорвал веру в санкции против РФ

В феврале жители Эстонии были более оптимистичны в отношении своего экономического благосостояния, чем осенью и в декабре. Особенно заметно выросла уверенность в будущем, сообщила Государственная канцелярия в своем последнем мониторинговом исследовании.
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Доля людей, испытывающих экономические трудности, немного снизилась. В феврале 24% жителей Эстонии считали, что испытывают экономические трудности, тогда как в декабре их было 27%, а в сентябре - 30%. Экономическое самочувствие эстонцев улучшилось в большей степени (19% испытывали трудности в феврале, 23% в декабре и 27% в сентябре).
Экономическое благополучие людей других национальностей изменилось меньше (34% в феврале и декабре и 38% в сентябре), но их экономическая неуверенность в будущем также значительно снизилась.
Экономическую неуверенность в будущем ощущает 42% населения (52% в декабре, 60% в сентябре), в том числе 36% эстонцев (49% в декабре и 55% в сентябре) и 55% жителей других национальностей (61% в декабре, 71% в сентябре).
Чувство безопасности немного снизилось
47% жителей Эстонии считают, что в настоящее время здесь они могут чувствовать себя в безопасности (55% в декабре): так считают 46% эстонцев и 50% жителей других национальностей. 63% населения чувствуют себя в безопасности, проживая в Эстонии в данный момент (в декабре: 71%), среди эстонцев - 65%, среди лиц других национальностей - 58%.
«Снижение чувства безопасности жителей в феврале может быть частично связано с нагнетанием страха в СМИ в преддверии выборов в Рийгикогу и снижением доверия к нему, а также частично - с ожидаемым крупным наступлением России в Украине», - сказала Вайке Вайну, руководитель исследовательского отдела Turu-uuringute.
Если доверие к правительству в середине февраля осталось на обычном уровне (53%, в декабре 52%, в том числе 60%=>62% среди эстонцев и 35%=>34% среди людей других национальностей), то доверие к Рийгикогу значительно упало (49% => 41%, 55%=>46% среди эстонцев и 37%=>31% среди людей других национальностей).
Поддержка Украины остается высокой
Поддержка принятия украинских военных беженцев упала до самого низкого уровня за 12 месяцев, но по-прежнему составляет 67% (декабрь 74%, эстонцы 82%=>76%, другие национальности 56%=>48%).
66% населения Эстонии поддерживает военную помощь Украине (85% эстонцев, 27% представителей других национальностей), 80% выступают за оказание гуманитарной помощи Украине (88% эстонцев, 64% представителей других национальностей),
69% считают, что Эстония должна поддерживать послевоенное восстановление в Украине (80% эстонцев, 47% представителей других национальностей) и 61% поддерживают санкции против России, даже если это вызовет значительный рост цен на энергию и продукты питания в Эстонии (79% эстонцев, 25% представителей других национальностей).
Изменения в потреблении СМИ
Впервые социальные сети стали самым важным каналом информации для жителей других национальностей (44%), за ними следуют эстонские новостные порталы на эстонском и русском языках (42%), общение с друзьями и родственниками (29%) и эстонские русскоязычные телеканалы и передачи (26%). Русские телеканалы считают важными 11%, а новостные порталы в России - 10% представителей других национальностей. Этот показатель остается более или менее неизменным с осени.
Когда речь заходит о надежности источников информации, люди других национальностей на первое место ставят друзей, знакомых и родственников (54%), затем следуют эстонские и русскоязычные каналы государственного вещателя (41%) и частные СМИ, действующие в Эстонии (38%). На четвертом месте - социальные сети (31%), а в самом низу рейтинга - российские независимые и государственные СМИ (по 17%).
Для эстонцев самым важным источником информации являются эстонские телеканалы (68%), а самым надежным каналом - ERR (85%), далее следуют эстонские новостные порталы (60%) и радио (36%). Второй по надежности источник - друзья, знакомые и родственники (75%), а третий по надежности - местные частные СМИ (70%).
Что касается темы российской агрессии, то информации эстонских каналов доверяет 67% населения (82% эстонцев и 36% представителей других национальностей), западных каналов - 48% (59% эстонцев и 25% представителей других национальностей), украинских каналов - 34% (42% эстонцев и 16% представителей других национальностей) и российских каналов - 7% (2% эстонцев и 18% представителей других национальностей - самый низкий показатель за последние 12 месяцев).
Поддержка НАТО и атомной электростанции
Поддержка членства Эстонии в НАТО за последние месяцы существенно не изменилась (78% населения поддерживает это, в том числе 91% эстонцев и 48% представителей других национальностей), однако за последний год наблюдается тенденция к росту поддержки, причем особенно заметен рост среди представителей других национальностей (26% в феврале 2022 года, 48% в феврале 2023 года).
В февральском мониторинговом опросе также впервые было изучено отношение эстонцев к ядерной энергетике в Эстонии. Опрос показал, что 75% населения поддерживает эту идею (87% мужчин и 65% женщин), а 17% выступают в целом против (9% мужчин и 24% женщин).
Основными аргументами в пользу развития ядерной энергетики являются энергетическая безопасность Эстонии (актуально для 47%) и более дешевая электроэнергия (46%). Чистота природной среды Эстонии привлекает 24% респондентов, а достижение климатических целей - 22%.
Turu-uuringute AS провел опрос общественного мнения 16-21 февраля, опросив 1506 жителей Эстонии в возрасте 15 лет и старше.