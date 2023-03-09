Почему Украина решила биться за Бахмут, несмотря на угрозу окружения?

Украинский солдат под Бахмутом. Фото: Reuters

Очевидно, командование ВСУ не считает угрозу быстрого и глубокого охвата Бахмута с флангов реальной. По его расчетам, даже в случае резкого осложнения ситуации гарнизон успеет выйти из города, а на худой конец, совершить массированный прорыв.

Что же касается отхода украинских войск за реку Бахмутка, то эта естественная водная преграда только облегчает им оборону города.

И, возможно, украинские военачальники готовят свой план.

Чем рискуют российские войска

Пригожин видит, как все больше растягиваются его фланги по мере продвижения в обхват Бахмута. Он засыпает российский Генштаб обращениями с просьбой помочь его наемникам, в том числе с пополнением личного состава за счет заключенных, и, судя по всему, не очень доверяет российскому минобороны, с которым он вступил в открытый конфликт.

Он указывает на то, что ВСУ создало вокруг Бахмута как минимум четыре ударные группировки - в Северске, Славянске, Часовом Яре и Константиновке, которые еще даже не вступали в бой, но представляют серьезную угрозу: по его расчетам, они намерены заблокировать его ЧВК.

Украинские солдаты под Бахмутом. Фото: Getty Images

«И получится "пирожок": начинка - это окруженные нами части ВСУ (в случае, конечно, если будет полное окружение Бахмута), а оболочка - это, собственно говоря, ЧВК "Вагнер"», - заявил Пригожин в очередном своем обращении.