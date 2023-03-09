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МАРЕК СТРАНДБЕРГ ⟩ Многие голоса были отданы Партии реформ по принципу черепков

Многие голоса были отданы Партии реформ по принципу черепков
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Марек Страндберг, руководитель научно-технической редакции
Марек Страндберг, руководитель научно-технической редакции Фото: Remo Tõnismäe
  • В Древней Греции с помощью черепков выбирали, какого политика следует изгнать из страны
  • На последних выборах в Рийгикогу тоже многие голосовали не за кого-то, а против
  • Партия реформ, оказавшись на вершине, не должна быть ослеплена своим урожаем голосов

Это невероятная поддержка либерального мировоззрения, которое избиратели оказали Партии реформ. Собственно, именно так можно интерпретировать результаты выборов. Именно интерпретировать. «В каком это смысле, "интерпретировать"?» – можете вы спросить, ведь это же результаты выборов. Это так, и, в то же время, не так.

В античной демократии, а именно в Афинах, помимо выборов применялся еще и «суд черепков», или остракизм. Горожане могли написать имя одного человека на куске горшка. Того, кто набирал больше всего черепков, отправляли в ссылку на десять лет.

В 482 г. до н. э. фрагмент горшка, использовавшегося для голосования в Афинском суде черепков, с написанным на нем именем Фемистокла.
В 482 г. до н. э. фрагмент горшка, использовавшегося для голосования в Афинском суде черепков, с написанным на нем именем Фемистокла. Фото: Wikimedia Commons

На сегодняшних выборах нельзя проголосовать напрямую против кого бы то ни было. Можно выказать только поддержку.

В то же время, нельзя сказать, что не хотелось бы выступить против чего-то или кого-то. Если разговоры про какие-то шуры-муры с кремлевским поваром Пригожиным, пожалуй, можно назвать информационной операцией, то лидер партии, рассказывавший с горящими глазами о левитации над Землей и маленьком рандеву с ангелом, от которого он получил дальнейшие инструкции (о публичном выступлении в Пярнуском уезде Марта Хельме во время предвыборной кампании в Рийгикогу 2023 года), это совсем другое дело.

Но и ведь среди прочих были разжигатели страха, верно? Высказывания представителей Центристской партии об эстоноязычной школе, где на предвыборном плакате бывший борец сумо Хёэвельсон вместе с Яной Тоом и кем-то еще выступают за сохранение в Эстонии раздельного русскоязычного школьного образования, или настойчивая позиция, высказанная Коваленко-Кылварт, супругой лидера той же партии и членом Рийгикогу, о сохранении права на огнестрельное оружие для российских граждан, живущих в Эстонии.

Предвыборные кампании в стиле «Страшилки со всего света» действительно помогли найти сторонников, но и заставили некоторых избирателей искать черепки, на которых можно было бы написать имена тех, кого следует сослать на четыре года.

Пусть и не так страшно, а скорее неприятно-гротескно звучало утверждение рекламного лозунга о том, что есть только одно отечество, что визуально отождествлялось с одноименной политической партией. В предвыборных кампаниях можно было заметить чужие заокеанские лекала Трампа-Бэннона, но, к счастью, судя по итогам выборов, у здешних избирателей они  вызывают лишь пожимание плечами.

Предвыборные кампании в стиле «Страшилки со всего света» действительно помогли найти сторонников, но и заставили некоторых избирателей искать черепки, на которых можно было бы написать имена тех, кого следует сослать на четыре года. К сожалению, «суд черепков» не является инструментом современной демократии, но, разумеется, избиратель умен: он выбирает другой путь и отдает свой голос за кого-либо, на самом деле, руководствуясь желанием выступить против кого-то и чего-то.

Это, конечно, абсолютно легитимное голосование, но природа этого голосования неизбежно требует, чтобы Партия реформ, оказавшись на вершине, не стала ослеплена своим урожаем голосов. Есть ли признаки того, что так и может получиться? Да, конечно.

Возьмем неоднократно повторенное, чрезмерное настойчивое указание Каи Каллас на то, что отныне министерские должности будут распределяться в соответствии с количеством мест в парламенте. Это понятно. В прошлом министерские должности распределялись более или менее равномерно между правительственными партиями в Рийгикогу. Однако сейчас политические партии представлены в Рийгикогу чрезвычайно неравномерно.

По закону все голоса равны, но многие голоса в пользу Партии реформ достались ей по принципу черепков.

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