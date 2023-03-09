МАРЕК СТРАНДБЕРГ ⟩ Многие голоса были отданы Партии реформ по принципу черепков

Пусть и не так страшно, а скорее неприятно-гротескно звучало утверждение рекламного лозунга о том, что есть только одно отечество, что визуально отождествлялось с одноименной политической партией. В предвыборных кампаниях можно было заметить чужие заокеанские лекала Трампа-Бэннона, но, к счастью, судя по итогам выборов, у здешних избирателей они вызывают лишь пожимание плечами.
Предвыборные кампании в стиле «Страшилки со всего света» действительно помогли найти сторонников, но и заставили некоторых избирателей искать черепки, на которых можно было бы написать имена тех, кого следует сослать на четыре года. К сожалению, «суд черепков» не является инструментом современной демократии, но, разумеется, избиратель умен: он выбирает другой путь и отдает свой голос за кого-либо, на самом деле, руководствуясь желанием выступить против кого-то и чего-то.
Это, конечно, абсолютно легитимное голосование, но природа этого голосования неизбежно требует, чтобы Партия реформ, оказавшись на вершине, не стала ослеплена своим урожаем голосов. Есть ли признаки того, что так и может получиться? Да, конечно.
Возьмем неоднократно повторенное, чрезмерное настойчивое указание Каи Каллас на то, что отныне министерские должности будут распределяться в соответствии с количеством мест в парламенте. Это понятно. В прошлом министерские должности распределялись более или менее равномерно между правительственными партиями в Рийгикогу. Однако сейчас политические партии представлены в Рийгикогу чрезвычайно неравномерно.
По закону все голоса равны, но многие голоса в пользу Партии реформ достались ей по принципу черепков.