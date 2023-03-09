МАРЕК СТРАНДБЕРГ ⟩ Многие голоса были отданы Партии реформ по принципу черепков

В античной демократии, а именно в Афинах, помимо выборов применялся еще и «суд черепков», или остракизм. Горожане могли написать имя одного человека на куске горшка. Того, кто набирал больше всего черепков, отправляли в ссылку на десять лет.

В 482 г. до н. э. фрагмент горшка, использовавшегося для голосования в Афинском суде черепков, с написанным на нем именем Фемистокла. Фото: Wikimedia Commons

На сегодняшних выборах нельзя проголосовать напрямую против кого бы то ни было. Можно выказать только поддержку.

В то же время, нельзя сказать, что не хотелось бы выступить против чего-то или кого-то. Если разговоры про какие-то шуры-муры с кремлевским поваром Пригожиным, пожалуй, можно назвать информационной операцией, то лидер партии, рассказывавший с горящими глазами о левитации над Землей и маленьком рандеву с ангелом, от которого он получил дальнейшие инструкции (о публичном выступлении в Пярнуском уезде Марта Хельме во время предвыборной кампании в Рийгикогу 2023 года), это совсем другое дело.

Но и ведь среди прочих были разжигатели страха, верно? Высказывания представителей Центристской партии об эстоноязычной школе, где на предвыборном плакате бывший борец сумо Хёэвельсон вместе с Яной Тоом и кем-то еще выступают за сохранение в Эстонии раздельного русскоязычного школьного образования, или настойчивая позиция, высказанная Коваленко-Кылварт, супругой лидера той же партии и членом Рийгикогу, о сохранении права на огнестрельное оружие для российских граждан, живущих в Эстонии.