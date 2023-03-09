Влияние экономического спада: покупатели предпочитают квартиры меньшего размера, и не в Таллинне

«Если сравнить нынешние сделки с недвижимостью со сделками годичной давности, рынок Таллинна все еще находится на подъеме – купленные квартиры стали больше и дороже. В то же время за пределами столицы, например, в Харьюмаа, средняя площадь выставленных на продажу квартир за год уменьшилась примерно на 4 квадратных метра, хотя цена растет и там», - сказал исполнительный директор Kinnisvara24 Урмас Уйбомяэ.

Согласно статистике Земельного департамента, в январе прошлого года средняя площадь квартир, купленных в Харьюмаа (за пределами Таллинна) составляла 68 м2, а средняя цена квадратного метра – 1 857 евро. В этом году средние показатели сделок составляют 64 м2 и 2 228 евро соответственно, то есть площадь квартир уменьшилась в среднем на 4 м2, а средняя цена при этом выросла на одну пятую.

В Таллинне, напротив, средняя площадь проданных квартир увеличилась с 53 до 57 м2, а средняя цена за квадратный метр также выросла с 2 673 до 2 971 евро.

Статистика предложений портала недвижимости Kinnisvara24 показывает, что ожидания продавцов квартир и запрашиваемая цена с годами становились все выше как в Харьюмаа, так и в Таллинне. Если в январе прошлого года в близлежащих к столице волостях запрашиваемая цена за квадратный метр квартиры составляла в среднем 1 863 евро, то в феврале этого года – уже 2 863 евро, что на 50% больше.