За год доля неэстонцев, считающих российские медиаканалы важным источником информации, сократилась в три раза.
В Эстонии хотят еще больше ограничить доступ к российским медиаканалам
В основном люди получают доступ к российским каналам через интернет, и Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) собирается еще больше его ограничить, пишет Rus.ERR.
Оценить, сколько людей в Эстонии обходят запрет на вещание российских каналов, практически невозможно, однако данные опроса, проведенного по заказу Госканцелярии, свидетельствуют о том, что значимость российских информационных каналов снизилась.
Также более чем в два раза снизилась уверенность в том, что российские каналы честно освещают тему войны: если в феврале прошлого года, до начала полномасштабной войны, 40% неэстонцев считали сообщения о войне достоверными, то теперь им верят 18%.
Введенный TTJA запрет на вещание российских телеканалов закончился в конце февраля, но поскольку все каналы, запрещенные в Эстонии год назад, сейчас находятся под санкциями ЕС, они по-прежнему недоступны. В то же время, запрет можно обойти, так как некоторые каналы доступны в приграничных регионах, а другие можно смотреть в интернете.
По словам представителя TTJA Хелен Рохтла, в открытом обществе невозможно полностью исключить доступ к российским информационным каналам, так как по-прежнему есть российское спутниковое телевидение, через которое все эти каналы доступны: «Это как борьба с ветряными мельницами, где нет хорошего решения, к сожалению, но мы работаем над теми вещами, где решения возможны».