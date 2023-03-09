В Эстонии хотят еще больше ограничить доступ к российским медиаканалам

В основном люди получают доступ к российским каналам через интернет, и Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) собирается еще больше его ограничить, пишет Rus.ERR.

Оценить, сколько людей в Эстонии обходят запрет на вещание российских каналов, практически невозможно, однако данные опроса, проведенного по заказу Госканцелярии, свидетельствуют о том, что значимость российских информационных каналов снизилась.

Также более чем в два раза снизилась уверенность в том, что российские каналы честно освещают тему войны: если в феврале прошлого года, до начала полномасштабной войны, 40% неэстонцев считали сообщения о войне достоверными, то теперь им верят 18%.

Введенный TTJA запрет на вещание российских телеканалов закончился в конце февраля, но поскольку все каналы, запрещенные в Эстонии год назад, сейчас находятся под санкциями ЕС, они по-прежнему недоступны. В то же время, запрет можно обойти, так как некоторые каналы доступны в приграничных регионах, а другие можно смотреть в интернете.