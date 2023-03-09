Юри Ратас: Левую партию нельзя было допускать к выборам, они против независимости Эстонии

Список Левой партии собрал в Ида-Вирумаа 4397 голосов, из них 3968 избирателей поддержали Айво Петерсона, который является лидером движения Koos, заключившего перед выборами союз с ОЛПЭ. Центристов поддержал в регионе 7621 избиратель.

В ходе интервью ведущий передачи Йоханнес Тралла отметил, что, несмотря на постоянную высокую активность Центристской партии в Ида-Вирумаа, в этот раз вместо центристов люди проголовали за кандидатов, выдвигающих тезисы Кремля. Он спросил у Ратаса, почему Центристская партия не смогла внедрить ида-вируского избирателя в ценностное пространство Эстонии. «Что пошло не так?», - спросил Тралла.

Ратас возразил ведущему: «Во-первых, я не могу сказать, что те люди, которые в этом году проголосовали за ОЛПЭ или Стальнухина, раньше голосовали за центристов. И, мне кажется, вы тоже не можете этого утверждать».

Он отметил, что Центристскую партию по-прежнему выбирают многие русскоязычные жители Эстонии, что он считает большим достоинством. «Да, в меньшей мере, чем раньше», - добавил Ратас.

Тралла уточнил, что Центристская партия потеряла 15 тысяч голосов в Ида-Вирумаа - поводов для радости здесь мало.