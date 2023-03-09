В интревью Esimene Stuudio на канале ETV председатель Центристской партии Юри Ратас заявил, что несмотря на потерю голосов русскоязычных избирателей в Ида-Вирумаа, центристы все равно продолжают уделять внимание проблемам русскоязычного населения, что отличает их от других партий. Также Ратас заявил, что Объединенную левую партию Эстонии (ОЛПЭ) нельзя было допускать к выборам в Рийгикогу, так как ее члены выступают против демократии и независимости Эстонии.
Юри Ратас: Левую партию нельзя было допускать к выборам, они против независимости Эстонии
Список Левой партии собрал в Ида-Вирумаа 4397 голосов, из них 3968 избирателей поддержали Айво Петерсона, который является лидером движения Koos, заключившего перед выборами союз с ОЛПЭ. Центристов поддержал в регионе 7621 избиратель.
В ходе интервью ведущий передачи Йоханнес Тралла отметил, что, несмотря на постоянную высокую активность Центристской партии в Ида-Вирумаа, в этот раз вместо центристов люди проголовали за кандидатов, выдвигающих тезисы Кремля. Он спросил у Ратаса, почему Центристская партия не смогла внедрить ида-вируского избирателя в ценностное пространство Эстонии. «Что пошло не так?», - спросил Тралла.
Ратас возразил ведущему: «Во-первых, я не могу сказать, что те люди, которые в этом году проголосовали за ОЛПЭ или Стальнухина, раньше голосовали за центристов. И, мне кажется, вы тоже не можете этого утверждать».
Он отметил, что Центристскую партию по-прежнему выбирают многие русскоязычные жители Эстонии, что он считает большим достоинством. «Да, в меньшей мере, чем раньше», - добавил Ратас.
Тралла уточнил, что Центристская партия потеряла 15 тысяч голосов в Ида-Вирумаа - поводов для радости здесь мало.
«Я не знаю, кто сказал, что все прошло очень хорошо, я лишь сказал, что центристы выиграли выборы в Ида-Вирумаа. Также я сказал, что мы потеряли поддержку русскоязычных жителей. Тем не менее, мы по-прежнему самая крупная партия, которую выбирают эти люди. Я бы спросил: что вообще сделали другие партии для того, чтобы постоянно проживающие на территории Эстонии русскоязычные люди, граждане Эстонии, чувствовали, что они полноценные члены этого государства?», - сказал Ратас.
Тем не менее ведущий отметил, что эти самые 15 тысяч не остались верны конституционным ценностям и принципам Эстонии. «Как вы относитесь к тезисам той же ОЛПЭ? Можем ли мы образно сказать, что имеем дело с рупором Кремля в Эстонии?», - спросил Тралла.
«Несомненно. Я считаю, что эту партию нельзя было допускать к выборам. Ясно, что они стоят против демократии и независимости Эстонии. И это не 15 тысяч голосов, так как если считать их вместе с голосами независимых кандидатов - это более 20 тысяч», - заявил Ратас.
На вопрос о том, помещает ли председатель центристов под эту же категорию Стальнухина, Ратас ответил утвердительно.
«Ну, исходя из того, что он говорил об эстонском правительстве… Я не могу сказать по-другому. Это также было причиной, по которой мы исключили его из партии», - ответил Ратас.