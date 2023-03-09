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На площади Вабадузе открывается выставка «Я выбираю жизнь»

Rus.Postimees
На площади Вабадузе открывается выставка «Я выбираю жизнь»
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Дарья Прасько.
Дарья Прасько. Фото: Tallinna kommunikatsioon

10 марта в 16:00 на площади Вабадузе в Таллинне откроется выставка «Я выбираю жизнь», которая рассказывает истории прибывших в Эстонию военных беженцев из Украины. Выставка будет открыта до 25 марта.

По словам вице-мэра Таллинна Каареля Оя, Эстония является страной, которая приняла больше всего военных беженцев из Украины в соотношении с численностью населения страны, большинство из них поселились именно в Таллинне. «За этими цифрами стоят человеческие судьбы, каждая из которых – особенная и заслуживает внимания. Целью проведения выставки является отметить, поддержать их и показать, что эти люди – полноценные члены общества, которые хотят внести свой вклад в развитие страны и которым здесь рады», - добавил Оя.

Наталия Фомина.
Наталия Фомина. Фото: Tallinna kommunikatsioon

Фотовыставка помимо портретов прибывших в Эстонию беженцев рассказывает и истории людей – кто они, какой была их жизнь в Украине, где они жили и работали. Также выставка пробует дать ответ на вопрос, как они освоились в Эстонии, где поселились и нашли работу, а также как они себя видят через пять лет. Социально-культурный проект проводит Таллинн, он реализуется с привлечением фотографов из числа военных беженцев из Украины.

Участница фотопроекта украинка Наталья Фомина отметила, что для нее эта работа стала вдохновляющим опытом. «У каждого приехавшего в Эстонию человека своя боль и личный опыт. Находясь в другой стране, люди не сидят на месте, они развиваются, пополняют навыки, изучают язык, расширяют сферу деятельности, приобретают новые профессии. Уверена, что украинцы вдохновят представителей других народов своей смелостью и верой в лучшее будущее», - добавила Фомина.

Юлия Дворниченко.
Юлия Дворниченко. Фото: Tallinna kommunikatsioon

Организатор выставки – Таллиннский департамент культуры и спорта.

Авторы выставки:

Дарья Прасько родилась в Херсонской области, в Новой Каховке. Последние десять лет жила и работала в Харькове. Фотографией стала заниматься в 2010 году, работала дизайнером, а также на стыке этих профессий. Дарья приехала в Эстонию с 8-месячным сыном. Благодаря помощи волонтеров она работает фотографом в Эстонии и заочно обучается вэб-дизайну.

Максим Билозор родился в городе Днепре, в центре Украины. Он приехал в Эстонию 6 марта 2022 г. Фотографией заинтересовался три года назад, пробовал себя в разных жанрах – начал с фотографии архитектуры, но сейчас заинтересовался портретами. Учится в Таллиннском университете в институте медиа и искусства на первом курсе на специальности кросс-медиа.

Юлия Дворниченко родилась в Мариуполе, получила магистерскую степень в управлении. Во время учебы заинтересовалась фотографией, в 2018 году стала серьезнее заниматься фотографией и работала фотографом. В Таллинн Юлия приехала 21 марта прошлого года. Она изучает английский язык, планирует изучать эстонский. Ей нравится делать портреты, а также семейные фотографии.

Наталия Фомина приехала в Таллинн из Одессы с двумя детьми 7 марта 2022 года. Наталия имеет высшее образование в сфере экономики, по специальности проработала шесть лет. Фотографией занимается восемь лет и занимается детской фотографией и семейными портретами. Изучает графический дизайн и языки.

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