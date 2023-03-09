На площади Вабадузе открывается выставка «Я выбираю жизнь»

По словам вице-мэра Таллинна Каареля Оя, Эстония является страной, которая приняла больше всего военных беженцев из Украины в соотношении с численностью населения страны, большинство из них поселились именно в Таллинне. «За этими цифрами стоят человеческие судьбы, каждая из которых – особенная и заслуживает внимания. Целью проведения выставки является отметить, поддержать их и показать, что эти люди – полноценные члены общества, которые хотят внести свой вклад в развитие страны и которым здесь рады», - добавил Оя.

Наталия Фомина. Фото: Tallinna kommunikatsioon

Фотовыставка помимо портретов прибывших в Эстонию беженцев рассказывает и истории людей – кто они, какой была их жизнь в Украине, где они жили и работали. Также выставка пробует дать ответ на вопрос, как они освоились в Эстонии, где поселились и нашли работу, а также как они себя видят через пять лет. Социально-культурный проект проводит Таллинн, он реализуется с привлечением фотографов из числа военных беженцев из Украины.

Участница фотопроекта украинка Наталья Фомина отметила, что для нее эта работа стала вдохновляющим опытом. «У каждого приехавшего в Эстонию человека своя боль и личный опыт. Находясь в другой стране, люди не сидят на месте, они развиваются, пополняют навыки, изучают язык, расширяют сферу деятельности, приобретают новые профессии. Уверена, что украинцы вдохновят представителей других народов своей смелостью и верой в лучшее будущее», - добавила Фомина.

Юлия Дворниченко. Фото: Tallinna kommunikatsioon