Eesti Energia предлагает отказаться от универсальной услуги: сейчас вы платите на 25 процентов больше!

Eesti Energia сообщила, что более 200 000 домашних потребителей в Эстонии в настоящее время пользуются универсальной услугой электричества, и рекомендует людям сменить свой пакет электроэнергии, поскольку, согласно расчетам, потребители сэкономят около 50 евро в течение шести месяцев, перейдя на предлагаемые новые пакеты услуг.

«Универсальная услуга действительно обеспечивала людям несколько удешевленную цену на электроэнергию в течение трех месяцев, но к нынешнему времени цены на энергорынке упали настолько, что универсальная услуга является самым дорогим вариантом для потребителя. Его пользователи уже несколько месяцев платят за электроэнергию на несколько десятков процентов больше по сравнению с пакетом с фиксированной или биржевой ценой», – сказала член правления Eesti Energia Агнес Роос, отвечающая за сферу обслуживания клиентов.

Eesti Energia хочет, чтобы люди перешли на новый пакет, который будет действовать в течение шести месяцев, и цена будет 15,89 цента/кВтч + плата за сеть. (Для сравнения: в выходные биржевая цена на электроэнергию была уже ниже 10 центов за кВтч.)

Хотя предлагаемый новый пакет не имеет платы за расторжение договора, необходимо учитывать, что он действует в течение шести месяцев, а затем потребитель должен сам увидеть, как действовать дальше и какие цены будут применяться. Так как через полгода сентябрь и начинается новый отопительный сезон, люди должны внимательно рассматривать различные предложения.

По словам Роос, осенью прошлого года закон обязал продавцов электроэнергии автоматически переводить потребителей более дорогих пакетов электроэнергии на универсальную услугу, но теперь потребители должны сами проявлять активность, чтобы получать более дешевое электричество.