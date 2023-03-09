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Видео ⟩ Косуля застряла в заборе после погони, на помощь пришли охотники

rus.postimees.ee
Косуля застряла в заборе после погони, на помощь пришли охотники
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Косуля, бежавшая от собаки, застряла в заборе.
Косуля, бежавшая от собаки, застряла в заборе. Фото: Margit Viies/Sauga jahiselts

В Таммисте, в Пярнумаа, собака так сильно гналась за косулей, что дикое животное в итоге застряло в заборе. Местным охотникам удалось спасти косулю.

Эстонское общество охотников (EJS) на своем сайте сообщает, что в деревне Таммисте обитает очень разнообразная популяция диких животных. Поэтому не исключены случаи, когда крупная дичь заходит во дворы домов.

Последний такой случай произошел в прошлую субботу, 4 марта, когда бездомная собака погналась за молодой косулей между домами в деревне. Желание косули спрятаться привело ее во двор, где она оказался в ловушке. Просьба о помощи от жителей деревни дошла до местных членов охотничьего общества Sauga Пилле Вийесе и Сильвера Рандйыена, которые поспешили на помощь животному.

«Из-за неудач многих предыдущих спасательных операций мы знаем, что нервная система косули довольно хрупкая, и такой шок может быть смертельным, - сказал Урмас Сальму, член охотничьего общества Sauga. - Однако чудом животное оказалось живым».

Несмотря на то, что мех косули был немного потрепан, дикое животное с радостью вернулось в местные леса и болота.

EJS напоминает домовладельцам, что собака может перепрыгнуть через любую возможную преграду или найти проход, если увидит или учует запах дичи, который вызывает у нее охотничий инстинкт. Поэтому Сальму призывает людей контролировать своих питомцев. Однако, живя в лесу, сельские жители должны быть осведомлены о маршрутах прогулок и привычках кормления косулей, оленей и другой дичи.

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