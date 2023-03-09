В Таммисте, в Пярнумаа, собака так гналась за косулей, что в итоге она застряла в изгороди. Местным охотникам удалось спасти косулю.
Видео ⟩ Спасаясь от погони, косуля застряла в заборе: на помощь пришли охотники
Эстонское общество охотников (EJS) на своем сайте сообщает, что в деревне Таммисте обитает очень разнообразная популяция диких животных. Поэтому не исключены случаи, когда дикие звери заходят во дворы домов.
Последний такой случай произошел в прошлую субботу, 4 марта, когда бездомная собака гнала молодую косулю между домов. В поисках спасения косуля забежала во двор и оказался в ловушке. Просьба о помощи со стороны жителей деревни дошла до местных членов охотничьего общества Sauga Пилле Вийесе и Сильвера Рандйыэна, которые поспешили на помощь животному.
«Из-за неудач многих предыдущих спасательных операций мы знаем, что нервная система косули довольно хрупкая, и такой шок может быть смертельным, - сказал Урмас Сальму, член охотничьего общества Sauga. - Однако животное чудом осталось в живых».
Несмотря на то, что ее шерсть была слегка потрепана, косуля с радостью вернулась в местные леса и болота.
EJS напоминает домовладельцам, что собака может перепрыгнуть через любую возможную преграду или найти проход, если увидит или учует запах зверя, который вызывает у нее охотничий инстинкт. Поэтому Сальму призывает людей контролировать своих питомцев. Также, живя в лесу, сельские жители должны быть осведомлены о маршрутах прогулок и привычках кормления косулей, оленей и других диких животных.