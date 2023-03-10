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Куда пропадают люди? ⟩ Житель Ласнамяэ был найден мертвым: его смерть породила жуткие слухи

София Солдатенко
, репортер
Житель Ласнамяэ был найден мертвым: его смерть породила жуткие слухи
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Полиция на месте происшествия. Фото иллюстративное.
Полиция на месте происшествия. Фото иллюстративное. Фото: Taavi Sepp

Несколько новостей о найденных мертвыми жителях Эстонии, а также череда сообщений о пропавших встревожила людей: неужели уровень преступности в стране вырос? Масло в огонь подлила и история жителя Ласнамяэ, обстоятельства смерти которого активно обсуждались в соцсетях.

В начале февраля в Ласнамяэ на автобусной остановке было найдено тело 46-летнего мужчины без следов насильственной смерти. Из-за этой новости до редакции дошла тревожная информация, что полгода назад и другой житель Ласнамяэ, Дмитрий (фамилия редакции известна), был найден мертвым: якобы было совершенно убийство, а полиция об этом молчит.

Что же случилось с Дмитрием?

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