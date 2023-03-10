Куда пропадают люди? ⟩ Житель Ласнамяэ был найден мертвым: его смерть породила жуткие слухи

В начале февраля в Ласнамяэ на автобусной остановке было найдено тело 46-летнего мужчины без следов насильственной смерти. Из-за этой новости до редакции дошла тревожная информация, что полгода назад и другой житель Ласнамяэ, Дмитрий (фамилия редакции известна), был найден мертвым: якобы было совершенно убийство, а полиция об этом молчит.