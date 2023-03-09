Circle K: спрос на нефтепродукты растет, в ближайшее время цены на топливо могут повыситься

В течение недели цена на нефть марки Brent на мировом рынке колебалась в диапазоне 82-86 долларов за баррель. Фактором снижения цены стали более низкие ожидания экономического роста в Китае по сравнению с прогнозами. Цена была поддержана соотношением спроса и предложения нефти в США.

В то же время, руководитель отдела ценообразования на моторное топливо в Circle K Eesti Индрек Сасси заявил, что различные отчеты показывают, что мировой спрос на нефтепродукты растет. «По сравнению с прошлым годом спрос на 2,3 млн баррелей в день выше», - сказал Сасси. По его словам, на ценовые прогнозы аналитиков в первую очередь влияет открытие Китая и опасения рецессии в США и Европе. Сасси указал, что средняя цена на нефть марки Brent в 2022 году составила 101 доллар за баррель, а ожидаемая цена на этот год - 86 долларов за баррель.

По мнению Сасси, факторами, которые повышают цены на моторное топливо, являются рост спроса на нефтепродукты в Азии по сравнению с низкой базой в прошлом году, а также неопределенность в отношении того, что во всем мире предложение нефтепродуктов не может идти в ногу с ростом спроса. «Кроме того, поставки готовых нефтепродуктов с нефтеперерабатывающих заводов и портов пострадают от забастовок против пенсионной реформы во Франции», - сказал Сасси.

Он отметил, что в ближайшее время на цену моторного топлива также повлияют весенние работы по техническому обслуживанию на европейских нефтеперерабатывающих заводах.