Топливная компания Circle K сообщила о росте спроса на нефтепродукты. Повышенный спрос, в свою очередь, приводит к повышению цен.
Circle K: спрос на нефтепродукты растет, в ближайшее время цены на топливо могут повыситься
В течение недели цена на нефть марки Brent на мировом рынке колебалась в диапазоне 82-86 долларов за баррель. Фактором снижения цены стали более низкие ожидания экономического роста в Китае по сравнению с прогнозами. Цена была поддержана соотношением спроса и предложения нефти в США.
В то же время, руководитель отдела ценообразования на моторное топливо в Circle K Eesti Индрек Сасси заявил, что различные отчеты показывают, что мировой спрос на нефтепродукты растет. «По сравнению с прошлым годом спрос на 2,3 млн баррелей в день выше», - сказал Сасси. По его словам, на ценовые прогнозы аналитиков в первую очередь влияет открытие Китая и опасения рецессии в США и Европе. Сасси указал, что средняя цена на нефть марки Brent в 2022 году составила 101 доллар за баррель, а ожидаемая цена на этот год - 86 долларов за баррель.
По мнению Сасси, факторами, которые повышают цены на моторное топливо, являются рост спроса на нефтепродукты в Азии по сравнению с низкой базой в прошлом году, а также неопределенность в отношении того, что во всем мире предложение нефтепродуктов не может идти в ногу с ростом спроса. «Кроме того, поставки готовых нефтепродуктов с нефтеперерабатывающих заводов и портов пострадают от забастовок против пенсионной реформы во Франции», - сказал Сасси.
Он отметил, что в ближайшее время на цену моторного топлива также повлияют весенние работы по техническому обслуживанию на европейских нефтеперерабатывающих заводах.
Розничные цены на моторное топливо в основном снижаются из-за того, что прогноз роста Китая в этом году составил пять процентов, что ниже, чем прогнозировали аналитики. «На цену нефтепродуктов также оказывает давление повышение процентных ставок Федеральной Резервной Системы США, поскольку это охлаждает экономику и, таким образом, снижает спрос на нефтепродукты», - сказал Сасси.