Закон о советских символах вызвал споры: ведущие юристы страны не согласны с президентом

Президент: закон должен быть сформулирован достаточно четко и понятно

Президент Алар Карис пояснил, что часть 1 статьи 1 принятого 15 февраля в Рийгикогу закона с правовой точки зрения неясна и, следовательно, противоречит второй части 13 статьи Конституции.

В части 1 статьи 1 принятого Рийгикогу закона говорится: «Общедоступная часть здания, а также публично выставленные памятники, скульптуры, мемориалы и другие подобные объекты не должны возбуждать ненависть, поддерживать или оправдывать оккупационный режим или акт агрессии, геноцид, преступление против человечности или военное преступление».

По словам президента, цель закона - запрет и удаление из публичного пространства таких объектов, которые нарушают чувство справедливости общества или представляют угрозу безопасности Эстонии, - является легитимной, но запрещенные объекты определены в законе выражением, которому нельзя придать однозначный смысл даже при обычных способах толкования.

«Из пояснительной записки следует, что запрещенными объектами являются в первую очередь те, которые связаны с деятельностью советской власти. Однако сам запрет формулируется гораздо шире. В такой ситуации исполнитель закона из-за неточной формулировки должен делать предположения о том, что на самом деле имелось в виду», - прокомментировал Карис.

Карис подчеркнул, что принцип правовой ясности требует, чтобы закон был достаточно четким и понятным, чтобы каждый мог предвидеть действия государства и соответствующим образом корректировать свои действия.

«Кроме того, нечетко сформулированный закон во избежание рисков побуждает к сносу объектов или отказу от благоустройства объектов, удаление которых из публичного пространства не входит в цели законодателя», - подытожил президент.