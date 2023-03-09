В Эстонии рост цен совершенно неуправляем: в супермаркетах Таллинна продукты стоят дороже, чем в Хельсинки

В феврале цены в Эстонии и Финляндии выросли на 17,6% и 7,9% соответственно в годовом исчислении, причем в обеих странах большая часть инфляции приходится на цены на энергоносители и продукты питания, но в Эстонии на них приходится значительно большая доля общих расходов домохозяйств.

«Рост производственных расходов в Эстонии был выше, чем в Финляндии. Это связано со стоимостью электроэнергии и отопления, а также заработной платы», - сказала Илкка Алароту, руководитель по розничным продажам S-group в Эстонии.

Газета предупредила, что финнам, делающим покупки в Таллинне, следует быть осторожными. Нельзя больше считать, что продукты питания автоматически дешевле, чем в Финляндии; общий уровень цен на продукты питания в Эстонии все еще ниже, чем в Финляндии, но это четко отражается только на продуктах, произведенных в Эстонии.

В то же время при сравнении цен следует учитывать, что в Эстонии ставка НДС на продукты питания выше, чем у соседей по Скандинавии. В Финляндии она составляет 14 процентов, в Эстонии - 20 процентов.

Однако очень плохо, что эстонцы, получающие гораздо меньшую зарплату, вынуждены платить за продукты питания такую же цену, как и их соседи по ту сторону границы. В то время как средняя зарплата в Эстонии составляет около 1 500 евро, в Финляндии она составляет около 3 400 евро в месяц. Например, во время недавних забастовок финские продавцы потребовали повышения средней месячной зарплаты до более чем 2 000 евро. В Эстонии зарплата продавцов обычно составляет около 1 000 евро.