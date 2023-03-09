Финская газета Taloussanomat сравнила цены на продукты питания в магазинах Prisma в Таллинне и Хельсинки. Исследование цен показало, что аналогичная корзина товаров стоит в Таллинне на 5 процентов дороже, чем на другом берегу залива, где люди зарабатывают в среднем более чем в два раза больше. С другой стороны, НДС на продукты питания в Эстонии выше, чем в Финляндии.
В Эстонии рост цен совершенно неуправляем: в супермаркетах Таллинна продукты стоят дороже, чем в Хельсинки
Результат сравнения оказался поразительным. Нынешние цены на продукты питания заставляют нервничать финских потребителей, но еще труднее приходится на другом берегу залива. Эстонские цены на товары и услуги уже давно подтягиваются к ценам северных соседей по мере роста уровня жизни, но кризисная зима испытывает эстонцев сильнее, чем финнов, пишет Talossanomat.
Газета сравнила цены на основные продукты питания в таллиннской Kristiine Prisma и хельсинкской Itäkeskuse Prisma 6 и 7 марта. Когда были выбраны недорогие основные продукты питания отечественного производства и бренда S-Group Kotimaista, цены оказались перекошенными в пользу Финляндии. Корзина стоила 55 евро в Таллинне и 52,15 евро в Хельсинки.
Например, килограмм картофеля стоит 1,5 евро в Таллинне, а в Хельсинки всего 0,85 евро. Килограмм импортных помидоров стоит 3,79 евро в Эстонии и 3,19 евро в Финляндии. Килограмм огурцов стоит в Эстонии почти на евро дороже. Бананы, напротив, дешевле на 26 центов.
Однако другие различия в ценах при сравнении были небольшими. В Таллинне безалкогольные напитки и кофе были дешевле, чем в Хельсинки. Здесь играет роль тот факт, что безалкогольные напитки и алкоголь в Эстонии облагаются более низким налогом, чем в Финляндии. Мясо и хлебобулочные изделия, произведенные в Эстонии, также дешевле, чем в Финляндии.
Однако было отмечено, что цены в супермаркетах могут варьироваться в зависимости от местоположения и размерной категории магазина. Однако, согласно данным электронного исследования цен Postimees, Prisma является одной из самых дешевых сетей супермаркетов в Эстонии.
В феврале цены в Эстонии и Финляндии выросли на 17,6% и 7,9% соответственно в годовом исчислении, причем в обеих странах большая часть инфляции приходится на цены на энергоносители и продукты питания, но в Эстонии на них приходится значительно большая доля общих расходов домохозяйств.
«Рост производственных расходов в Эстонии был выше, чем в Финляндии. Это связано со стоимостью электроэнергии и отопления, а также заработной платы», - сказала Илкка Алароту, руководитель по розничным продажам S-group в Эстонии.
Газета предупредила, что финнам, делающим покупки в Таллинне, следует быть осторожными. Нельзя больше считать, что продукты питания автоматически дешевле, чем в Финляндии; общий уровень цен на продукты питания в Эстонии все еще ниже, чем в Финляндии, но это четко отражается только на продуктах, произведенных в Эстонии.
В то же время при сравнении цен следует учитывать, что в Эстонии ставка НДС на продукты питания выше, чем у соседей по Скандинавии. В Финляндии она составляет 14 процентов, в Эстонии - 20 процентов.
Однако очень плохо, что эстонцы, получающие гораздо меньшую зарплату, вынуждены платить за продукты питания такую же цену, как и их соседи по ту сторону границы. В то время как средняя зарплата в Эстонии составляет около 1 500 евро, в Финляндии она составляет около 3 400 евро в месяц. Например, во время недавних забастовок финские продавцы потребовали повышения средней месячной зарплаты до более чем 2 000 евро. В Эстонии зарплата продавцов обычно составляет около 1 000 евро.
Несколько дней назад Prisma подтвердила Postimees, что рост цен на продукты питания связан с повышением цен на сырье у производителей, а не с ростом расходов розничных торговцев. «Согласно текущим прогнозам, рост цен, связанный с производственными затратами, продолжится и в этом году, но уже не такими темпами, как в 2022 году. Мы уже смотрим на вторую половину года с большим оптимизмом и ожидаем, что во второй половине года цены стабилизируются», - сказала Кристиина Тамберг, руководитель отдела коммуникаций Prisma Peremarket.