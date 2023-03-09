Эксперт предупреждает: доступное зеленое электричество в Эстонии может остаться мечтой

Опыт Британии: перепроизводство повышает цену на электроэнергию

Например, в Великобритании волна инвестиций в возобновляемые источники энергии привела к серьезным проблемам в энергетической системе. «Там производство ветряных и солнечных электростанций начали принудительно ограничивать, и произведенное электричество часто не принимается в сеть. Несмотря на то, что электричество, как кажется, в избытке, в то же время балансовые цены на электроэнергию резко выросли.В 2021 году для обеспечения сбалансированности было потрачено более 2,3 млрд фунтов стерлингов», – сказал он.

По словам Аана, по этой причине британцы уделяют много внимания накоплению энергии, а без этого новые производственные мощности практически не планируются.

«В Эстонии этой дорогостоящей и неприятной для всех участников рынка проблемы можно избежать, если вместе с солнечными и ветряными электростанциями вовремя разработать системы накопления энергии. Иначе будет так, что зеленая электроэнергия вырабатывается, но в электросеть не подается и девать ее некуда», – поведал эксперт.

«Могу заверить, что в ближайшие годы основной тенденцией роста энергетического сектора Эстонии будет накопление энергии. Накопление энергии дает возможность сгладить колебания цен на электроэнергию, сбалансировать электроэнергетическую систему и предоставить инвесторам ценовую и инвестиционную уверенность в том, что солнечную и ветровую энергию по-прежнему можно производить с прибылью. В настоящее время отсутствие четкой бизнес-модели и рынка в странах Балтии сдерживает развитие накопителей энергии, но потребность в них с каждым днем ​​становится все более актуальной», – сказал Аан.

Отсутствие хранилищ одинаково больно ударит как по производителям электроэнергии, так и по потребителям, поскольку рентабельность первых снизится, а вторые заплатят слишком высокую цену.