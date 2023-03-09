Стен Аан, руководитель энергетического сектора KPMG, считает, что если Эстония не начнет думать о решениях для накопления энергии, потребители так никогда и не увидят дешевой зеленой электроэнергии.
Эксперт предупреждает: доступное зеленое электричество в Эстонии может остаться мечтой
Что касается темы «зеленой» энергии, то в последние годы акцент был сделан на увеличении производственных мощностей. Но эксперты говорят, что это только одна часть уравнения.
«Солнечные и ветряные электростанции, которые будут построены в Эстонии, увеличат производство, но потребители могут остаться без более дешевой электроэнергии, если не будут созданы возможности для накопления энергии», – говорит Стен Аан, глава энергетического сектора KPMG.
«В прошлом году средняя цена электроэнергии на бирже Nordpool в Эстонии составляла 192 евро за мегаватт-час, что почти в шесть раз выше, чем несколько лет назад. Это заставило предприятия энергетического сектора инвестировать, и если будут реализованы будущие разработки только крупных игроков рынка, то эти объемы уже превысят сегодняшнее потребление электроэнергии в Эстонии. Но по мере роста производства волатильность цен парадоксальным образом возрастает. Это связано с тем, что при одновременном производстве солнечной и ветровой электроэнергии возникает переизбыток продукции, а при неблагоприятной погоде производство падает. Все это приводит к колебаниям цен, самым экстремальным из которых было 4000 евро/МВтч 17 августа 2022 года», – сказал Аан.
По словам Аана, объем производства ветровых электростанций колеблется из года в год, и отсутствие ветра может продолжаться несколько дней подряд. Солнечные парки имеют еще большую сезонность, так как производят 80-90 процентов своей энергии с марта по сентябрь и только днем.
«Поэтому, чтобы сбалансировать и гармонизировать цену на электроэнергию, необходимо сдвигать производство, в случае с ветряными электростанциями по дням, а в случае с солнечными электростанциями – по часам. Производство возобновляемой энергии должно сопровождаться накоплением энергии», – подчеркнул Аан.
Опыт Британии: перепроизводство повышает цену на электроэнергию
Например, в Великобритании волна инвестиций в возобновляемые источники энергии привела к серьезным проблемам в энергетической системе. «Там производство ветряных и солнечных электростанций начали принудительно ограничивать, и произведенное электричество часто не принимается в сеть. Несмотря на то, что электричество, как кажется, в избытке, в то же время балансовые цены на электроэнергию резко выросли.В 2021 году для обеспечения сбалансированности было потрачено более 2,3 млрд фунтов стерлингов», – сказал он.
По словам Аана, по этой причине британцы уделяют много внимания накоплению энергии, а без этого новые производственные мощности практически не планируются.
«В Эстонии этой дорогостоящей и неприятной для всех участников рынка проблемы можно избежать, если вместе с солнечными и ветряными электростанциями вовремя разработать системы накопления энергии. Иначе будет так, что зеленая электроэнергия вырабатывается, но в электросеть не подается и девать ее некуда», – поведал эксперт.
«Могу заверить, что в ближайшие годы основной тенденцией роста энергетического сектора Эстонии будет накопление энергии. Накопление энергии дает возможность сгладить колебания цен на электроэнергию, сбалансировать электроэнергетическую систему и предоставить инвесторам ценовую и инвестиционную уверенность в том, что солнечную и ветровую энергию по-прежнему можно производить с прибылью. В настоящее время отсутствие четкой бизнес-модели и рынка в странах Балтии сдерживает развитие накопителей энергии, но потребность в них с каждым днем становится все более актуальной», – сказал Аан.
Отсутствие хранилищ одинаково больно ударит как по производителям электроэнергии, так и по потребителям, поскольку рентабельность первых снизится, а вторые заплатят слишком высокую цену.
«Если схема субсидирования возобновляемой энергии 2020 года положила начало триумфу солнечной энергии в Эстонии, мы надеемся, что высокие цены на электроэнергию за последние полтора года придадут импульс накоплению энергии. Это поможет нам действительно выполнить цель по полному переходу на возобновляемые источники энергии к 2030 году», – подчеркнул Аан.